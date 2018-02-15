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    Порошенко открыл на Майдане выставку проектов мемориала Небесной сотни

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    По словам главы государства Петра Порошенко, для участие в проекте поступило более 60 заявок из 12 стран мира.
    Выставка на Майдане
    Пресс-служба Петра Порошенко

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко принял участие в церемонии открытия на Майдане Незалежности выставки проектов мемориала Героев Небесной сотни.

    "20 февраля 2018 года, на следующей неделе, авторитетное жюри определит проект-победитель в номинации "Мемориал Героев". А в июне оно объявит результаты конкурса "Музей Революции Достоинства". Могу сообщить, что на участие в конкурсе поступило больше 60 заявок из 12 стран мира и Украины", — рассказал Порошенко, выступая в центре Киева.

    Президент сообщил, что из 60 работ были выбраны 28 лучших в обеих номинациях и до 20 февраля киевляне смогут выразить свое мнение по поводу представленных проектов. 

    Ранее в ГПУ сообщили, что бывший президент Грузии, лидер "Движения новых сих" Михаил Саакашвили был важным свидетелем по делу о расстрелах на Майдане в феврале 2014 года.

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