Порошенко открыл на Майдане выставку проектов мемориала Небесной сотни

Пресс-служба Петра Порошенко

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко принял участие в церемонии открытия на Майдане Незалежности выставки проектов мемориала Героев Небесной сотни.

"20 февраля 2018 года, на следующей неделе, авторитетное жюри определит проект-победитель в номинации "Мемориал Героев". А в июне оно объявит результаты конкурса "Музей Революции Достоинства". Могу сообщить, что на участие в конкурсе поступило больше 60 заявок из 12 стран мира и Украины", — рассказал Порошенко, выступая в центре Киева.

Президент сообщил, что из 60 работ были выбраны 28 лучших в обеих номинациях и до 20 февраля киевляне смогут выразить свое мнение по поводу представленных проектов.

Ранее в ГПУ сообщили, что бывший президент Грузии, лидер "Движения новых сих" Михаил Саакашвили был важным свидетелем по делу о расстрелах на Майдане в феврале 2014 года.