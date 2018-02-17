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    В Киеве безопасность в годовщину Майдана обеспечат три тысячи полицейских

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    Годовщина Майдана: митинги и столкновения (156)

    (обновлено: )18405
    Начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко заявил, что информации о возможных провокациях нет, но полиция начеку.
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    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. За порядком в Киеве во время празднования событий на Майдане будет следить около трех тысяч правоохранителей, заявил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

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    По его словам, в Киевскую городскую государственную администрацию поступило несколько заявок на проведение мероприятий в центральной части города, поэтому задача правоохранителей — обеспечить порядок и безопасность всех участников.

    "Все акции связаны с годовщиной событий 2014 года. За порядком в целом следить около 3 тысяч правоохранителей: как полиция, так и военнослужащие Национальной гвардии. Кроме того, будут создание резервы на случай осложнения оперативной обстановки", — отметил Андрей Крищенко на пресс-конференции.

    По его словам, нести службу будут работники кинологической службы, усиленные группы взрывотехников. Ограничений доступа к Майдану Независимости не будет, но работники полиции проводить более тщательные проверки.

    "Информации о возможных провокациях нет, но, учитывая разноплановость и массовость акций, мы должны быть начеку. Поэтому просим всех с пониманием относиться к таким мерам безопасности", — подытожил руководитель столичной полиции.

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    Напомним, что на воскресенье, 18 февраля партия сторонников Михаила Саакашвили "Рух новых сил" проводит "Всеукраинский марш за будущее" с требованием отставки президента Украины Петра Порошенко. В Киеве марш начнется в 12:00 в парке Шевченко, оттуда его участники намерены пройти до Майдана Незалежности. Вече продлится до 15.00.

    Кроме того, добровольческое движение ОУН намерено провести в Киеве 18 февраля марш, который пройдет от Майдана Незалежности до офиса организации "Россотрудничество" в Подольском районе. В субботу, 17 февраля, в Россотрудничество уже ворвались националисты из С14 и "Правого сектора", которые устроили погром, сожгли флаги РФ и обрисовали стены здания лозунгами.

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