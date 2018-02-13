Адвокаты намерены переложить вину за смерти на Майдане на активистов - прокурор

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Согласно выводам экспертов, сотрудники "Беркута" имели при себе соответствующее оружие, которым могли нанести смертельные ранения активистам во время событий на Евромайдане в феврале 2014 года.

Об этом рассказал прокурор Янис Симонов.

По его словам, адвокаты пытаются создать представление о том, что стреляли только митингующие, в то время как правоохранители "вообще ничего не делали и никого не убивали".

"Работники правоохранительных органов имели при себе огнестрельное оружие, как нарезное, так и гладкоствольное, которая свидетельствует о том, что активистам могли быть нанесены телесные повреждения, как от автомата Калашникова, так и пуль других модификаций, которые были на вооружении работников "Беркута"", — цитирует "Украинская правда" прокурора.

Он отметил, что аргументы защиты о том, что активисты погибли от рикошета пуль своих соратников — не соответствуют действительности.

"Защита утверждает, что это был рикошет от водомета синего, который был перед потерпевшим. Если они заявляют, что автомобиль был сильно поврежден, то почему не предоставляют соответствующих фотодоказательств?", — спросил Симонов.

Он заявил, что эксперты четко определили, что это были пули 9 мм из охотничьего ружья, а также откуда осуществлялись выстрелы.

"На видео четко видно, как в это время прибывают сотрудники "Беркута" и так называемой "Черной роты", которые имели в руках ружья "Форт". Говорить, что активисты погибли от рикошета пуль своих же соратников — невозможно", — сказал Симонов.

Прокурор добавил, что защита просто манипулирует доказательствами.

Ранее прокурор ГПУ Алексей Донский сообщил, что бывший президент Грузии, лидер "Движения новых сих" Михаил Саакашвили был важным свидетелем по делу о расстрелах на Майдане в феврале 2014 года.