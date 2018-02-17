Радикалы "С14" ворвались в здание "Россотрудничества", где репетировали дети

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Радикалы из националистической организации "С14" ворвались в здание "Россотрудничества" в Киеве на Подоле по улице Борисоглебской, 2.

Как сообщили "Стране" очевидцы, во время захвата в здании находились дети из театральной студии, которые репетировали пьесу "Ревизор".

Полиция прибыла по вызову и находилась в здании, но, несмотря на это, радикалы продолжали взламывать двери при помощи болгарки.

Также сообщается, что они расписали помещение "Россотрудничества" лозунгами и разбили экспозицию памяти Шаляпина, которая была выставлена в одном из помещений.

После около получаса погрома радикалы покинули помещение.

strana.ua С14 обрисовали помещение Россотрудничества

@c14news Блокирование здания "Россотрудничества" в Киеве

Ранее сообщалось, что радикалы из организации С14 попытались демонтировать помещение храма Десятинного монастыря Рождества Пресвятой Богородицы в Киеве, принадлежащем Украинской православной Церкви.