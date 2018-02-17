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    Киев

    Радикалы "С14" ворвались в здание "Россотрудничества", где репетировали дети

    Тема:

    Радикальный экстремизм охватил Украину (187)

    (обновлено: )1299230
    Отмечается, что радикалы расписали помещение "Россотрудничества" лозунгами и разбили экспозицию памяти Шаляпина, которая была выставлена в одном из помещений.
    С14 штурмует здание Россотрудниченства
    C14 news

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Радикалы из националистической организации "С14" ворвались в здание "Россотрудничества" в Киеве на Подоле по улице Борисоглебской, 2.

    Как сообщили "Стране" очевидцы, во время захвата в здании находились дети из театральной студии, которые репетировали пьесу "Ревизор".

    Полиция прибыла по вызову и находилась в здании, но, несмотря на это, радикалы продолжали взламывать двери при помощи болгарки. 

    Также сообщается, что они расписали помещение "Россотрудничества" лозунгами и разбили экспозицию памяти Шаляпина, которая была выставлена в одном из помещений.

    После около получаса погрома радикалы покинули помещение.

    strana.ua
    С14 обрисовали помещение Россотрудничества
    @c14news
    Блокирование здания "Россотрудничества" в Киеве

    Ранее сообщалось, что радикалы из организации С14 попытались демонтировать помещение храма Десятинного монастыря Рождества Пресвятой Богородицы в Киеве, принадлежащем Украинской православной Церкви.

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