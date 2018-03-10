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    С14

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 18
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    Ирина Билык. Архивное фото
    Ура-патриоты против Билык. Радикалы готовятся к выборам
    19:56 06.03.2018
    1268Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    По мнению политолога Руслана Бортника, активность националистов вокруг концерта певицы Ирины Билык связана с желанием пропиариться накануне предстоящих выборов.
    Радикалы С14. Архивное фото
    Радикалы из С14 готовят "теплый" прием Ирине Билык во Львове
    02:47 06.03.2018
    852
    Активисты различных общественных организаций, в том числе радикально настроенных, требуют от народной артистки Украины Ирины Билык "публично признать Россию агрессором".
    Погром в офисе Россотрудничества в Киеве
    По команде "фас". Как радикалы С14 "кошмарят врагов"
    19:58 27.02.2018
    3345Радикальный экстремизм охватил Украину
    Радикалы из С14, которые не раз были замечены в сомнительных акциях, нападениях и избиениях, сделали новое ошеломляющее заявление. Они предложили "кошмарить врагов" своих благотворителей, объявив об открытии "ящика пожеланий".
    С14 обрисовали помещение Россотрудничества
    Только бизнес. Радикалы из С14 предлагают за деньги "кошмарить врагов"
    02:53 27.02.2018
    766Радикальный экстремизм охватил Украину
    В комментариях под скандальным постом организации в соцсети некоторые пользователи интересуются, где можно ознакомиться с прейскурантом радикалов.
    Нападение радикалов на офис Россотрудничества в Киеве
    Сожженные флаги и обрисованные стены: последствия погрома в Россотрудничестве 
    16:59 17.02.2018
    1822Атака на Россотрудничество и "Сбербанк"
    Члены радикальных организаций ворвались в офис Российского центра науки и культуры в Киеве, когда там проходила репетиция детского театра. Полиция не предпринимала никаких действий, пока в здании расписывали стены и жгли флаги.
    Активисты из С14 ворвались в офис Россотрудничества в Киеве. Видео
    Нападение радикалов "С14" на здание "Россотрудничества" в центре Киева 
    14:23 17.02.2018
    4375Атака на Россотрудничество и "Сбербанк"
    Радикалы из националистической организации "С14" ворвались в здание "Россотрудничества" в Киеве на Подоле по улице Борисоглебской, 2.
    С14 штурмует здание Россотрудниченства
    Радикалы "С14" ворвались в здание "Россотрудничества", где репетировали дети
    14:09 17.02.2018
    1692Атака на Россотрудничество и "Сбербанк"
    Отмечается, что радикалы расписали помещение "Россотрудничества" лозунгами и разбили экспозицию памяти Шаляпина, которая была выставлена в одном из помещений.
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    Хроника 25 января: нападение радикалов на часовню УПЦ МП, крушение вертолета в Кременчуге
    09:11 26.01.2018
    548
    Накануне НКРЭКУ объявила о повышении тарифов на электроэнергию с февраля, НАБУ провело обыски у главного "куратора" угольной госотрасли, а в России умерла известная певица, заслуженная артистка Украины Людмила Сенчина.
    Члены С14 в офисе Союза православных журналистов
    Националисты из С14 заблокировали Союз православных журналистов в Киеве
    16:32 25.01.2018
    875Радикальный экстремизм охватил Украину
    Националистические организации С14, "Традиция и порядок" и "Сокол" ворвались в офис интернет-издания Союз православных журналистов и заблокировали выход из него.
    Акция Стоп реванш проходит под Верховной Радой
    Марш националистов к Верховной Раде 
    09:58 16.01.2018
    1974Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Участники марша прошли от стадиона "Динамо" по улице Грушевского к зданию Верховной Рады. Акция объединила девять националистических организаций.
    УНА-УНСО, C14 и Музыкальный Батальон маршем пройдут по центру Киева
    08:21 16.01.2018
    797Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Девять националистических организаций проводят акцию с требованием принять пакет законов: "О деоккупации и реинтеграции Донбасса", "О коллаборационизме", "Об Антикоррупционном суде" и другие.
    Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру
    Лавру блокируют, а власть снова в позе "страуса" - эксперты
    08:58 11.01.2018
    718Радикальный экстремизм охватил Украину
    Политолог Олег Саакян уверен, что никто из политиков не рискнет поднять тему статуса Киево-Печерской лавры, несмотря на проходящие под ней акции протеста.
    Акция против храмов УПЦ в Одессе
    Эксперты связали блокирование храмов с трагическими событиями в Запорожье
    18:12 10.01.2018
    306Радикальный экстремизм охватил Украину
    По словам политолога Костя Бондаренко, президенту Петру Порошенко нужно взяться вопрос блокирования храмов в Украине с тем, чтобы отбить желание у любого вмешиваться в церковные дела.
    Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру
    Радикалы объявили о продолжении блокады Киево-Печерской лавры
    12:03 09.01.2018
    789Радикальный экстремизм охватил Украину
    По словам координатора "С14" Маркияна Яциняка, Киево-Печерская лавра будет ключевым местом, где будут проходить акции националистической организации.
    С14 срывает плакат Тимати
    В Киеве националисты сорвали с кафе портрет российского певца
    20:23 05.01.2018
    1248
    Активисты националистической организации "С14" изначально предложили собственнику кафе самому снять плакат Тимати, но тот отказался.
    Погром на съемках сериала о советских прокурорах в Харькове с участием Национального корпуса
    Страна погромов, штурмов и патриотов в балаклавах
    19:58 25.12.2017
    2569Радикальный экстремизм охватил Украину
    Патриотам в балаклавах в стране закон не писан — радикалы штурмуют, громят, запугивают и не брезгуют рукоприкладством. Под атаки попадают как отдельные персоны, так и неугодные заведения или компании.
    Националисты пришли к перевозчику АТН из-за поведения водителей
    Националисты наказали маршрутчика, выгнавшего сына погибшего бойца АТО
    00:19 16.12.2017
    1546
    Активисты организаций С14 и "Нацкорпуса" заблокировали движение междугородних маршруток перевозчика "АТН" из-за поведения водителя маршрута №716.
    Радикалы С14
    Радикальные разборки. Экс-боец АТО заявил, что его избили активисты С14
    01:57 17.11.2017
    783
    Активист и экс-боец батальона "Донбасс" Дмитрий Ризниченко, известный своими радикальными взглядами, опубликовал видео, на котором видны последствия нападения на офис движения "Новый огонь". Он утверждает, что нападение - дело рук организации С14.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Активисты из С14 ворвались в офис Россотрудничества в Киеве. Видео
    Нападение радикалов "С14" на здание "Россотрудничества" в центре Киева 
    14:23 17.02.2018
    4375
    Радикалы из националистической организации "С14" ворвались в здание "Россотрудничества" в Киеве на Подоле по улице Борисоглебской, 2.
    Погром в офисе Россотрудничества в Киеве
    По команде "фас". Как радикалы С14 "кошмарят врагов"
    19:58 27.02.2018
    3345
    Радикалы из С14, которые не раз были замечены в сомнительных акциях, нападениях и избиениях, сделали новое ошеломляющее заявление. Они предложили "кошмарить врагов" своих благотворителей, объявив об открытии "ящика пожеланий".
    Нападение радикалов на офис Россотрудничества в Киеве
    Сожженные флаги и обрисованные стены: последствия погрома в Россотрудничестве 
    16:59 17.02.2018
    1822
    Члены радикальных организаций ворвались в офис Российского центра науки и культуры в Киеве, когда там проходила репетиция детского театра. Полиция не предпринимала никаких действий, пока в здании расписывали стены и жгли флаги.
    С14 штурмует здание Россотрудниченства
    Радикалы "С14" ворвались в здание "Россотрудничества", где репетировали дети
    14:09 17.02.2018
    1692
    Отмечается, что радикалы расписали помещение "Россотрудничества" лозунгами и разбили экспозицию памяти Шаляпина, которая была выставлена в одном из помещений.
    Ирина Билык. Архивное фото
    Ура-патриоты против Билык. Радикалы готовятся к выборам
    19:56 06.03.2018
    1268
    По мнению политолога Руслана Бортника, активность националистов вокруг концерта певицы Ирины Билык связана с желанием пропиариться накануне предстоящих выборов.
    Радикалы С14. Архивное фото
    Радикалы из С14 готовят "теплый" прием Ирине Билык во Львове
    02:47 06.03.2018
    852
    Активисты различных общественных организаций, в том числе радикально настроенных, требуют от народной артистки Украины Ирины Билык "публично признать Россию агрессором".
    С14 обрисовали помещение Россотрудничества
    Только бизнес. Радикалы из С14 предлагают за деньги "кошмарить врагов"
    02:53 27.02.2018
    766
    В комментариях под скандальным постом организации в соцсети некоторые пользователи интересуются, где можно ознакомиться с прейскурантом радикалов.
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