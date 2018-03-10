Радикалы из С14, которые не раз были замечены в сомнительных акциях, нападениях и избиениях, сделали новое ошеломляющее заявление. Они предложили "кошмарить врагов" своих благотворителей, объявив об открытии "ящика пожеланий".
Члены радикальных организаций ворвались в офис Российского центра науки и культуры в Киеве, когда там проходила репетиция детского театра. Полиция не предпринимала никаких действий, пока в здании расписывали стены и жгли флаги.
Накануне НКРЭКУ объявила о повышении тарифов на электроэнергию с февраля, НАБУ провело обыски у главного "куратора" угольной госотрасли, а в России умерла известная певица, заслуженная артистка Украины Людмила Сенчина.
Активист и экс-боец батальона "Донбасс" Дмитрий Ризниченко, известный своими радикальными взглядами, опубликовал видео, на котором видны последствия нападения на офис движения "Новый огонь". Он утверждает, что нападение - дело рук организации С14.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Радикалы из С14, которые не раз были замечены в сомнительных акциях, нападениях и избиениях, сделали новое ошеломляющее заявление. Они предложили "кошмарить врагов" своих благотворителей, объявив об открытии "ящика пожеланий".
Члены радикальных организаций ворвались в офис Российского центра науки и культуры в Киеве, когда там проходила репетиция детского театра. Полиция не предпринимала никаких действий, пока в здании расписывали стены и жгли флаги.
Члены радикальных организаций ворвались в офис Российского центра науки и культуры в Киеве, когда там проходила репетиция детского театра. Полиция не предпринимала никаких действий, пока в здании расписывали стены и жгли флаги.
Члены радикальных организаций ворвались в офис Российского центра науки и культуры в Киеве, когда там проходила репетиция детского театра. Полиция не предпринимала никаких действий, пока в здании расписывали стены и жгли флаги.
Члены радикальных организаций ворвались в офис Российского центра науки и культуры в Киеве, когда там проходила репетиция детского театра. Полиция не предпринимала никаких действий, пока в здании расписывали стены и жгли флаги.