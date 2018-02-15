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    Попытка посмотреть Музей Майдана: через досмотр и металлоискатель

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    Пользователь Facebook опубликовал видео своей попытки пройти на презетацию будущего Музея Майдана. Мужчине пришлось пройти личный досмотр и рамку металлоискателя.
    Попытка пройти к проекту Музея Майдана
    Видео Facebook Гавриш Володимир

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. В Киеве утром в четверг состоялась презентация проекта Музея Майдана, мероприятие посетил президент Украины Петр Порошенко.

    "20 февраля 2018 года, на следующей неделе, авторитетное жюри определит проект-победитель в номинации "Мемориал Героев". А в июне оно объявит результаты конкурса "Музей Революции Достоинства". Могу сообщить, что на участие в конкурсе поступило больше 60 заявок из 12 стран мира и Украины", — заявил Порошенко в своей речи.

    Для проведения презентации часть Майдана Незалежности была огорожена металлическими конструкциями с флагами Украины. Перед мероприятием на сайте Киевсовета была размещена петиция с требованием убрать конструкции, чтобы открыть вид на центральную площадь столицы.

    Кроме того, вход на Майдан был ограничен работниками правоохранительных органов. Допуск желающих увидеть проекты будущего музея должны были пройти через рамку металлоискателя, а также предоставить личные вещи для досмотра. Пользователь Facebook Владимир Гавриш опубликовал видео своей попытки пройти на Майдан.

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