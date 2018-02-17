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    Фотоленты

    Сожженные флаги и обрисованные стены: последствия погрома в Россотрудничестве

    Тема:

    Радикальный экстремизм охватил Украину (189)

    (обновлено: )849116
    С14 штурмует здание Россотрудниченства
    Нападение радикалов на офис Россотрудничества в Киеве
    Нападение радикалов на офис Россотрудничества в Киеве
    Погром в киевском офисе Россотрудничества
    Блокирование здания Россотрудничества в Киеве
    С14 обрисовали помещение Россотрудничества
    Погром в офисе Россотрудничества в Киеве
    С14 штурмует здание Россотрудниченства
    С14 штурмует здание Россотрудниченства
    C14 news
    Нападение радикалов на офис Россотрудничества в Киеве
    Нападение радикалов на офис Россотрудничества в Киеве
    Фото facebook.com/c14news
    Нападение радикалов на офис Россотрудничества в Киеве
    Нападение радикалов на офис Россотрудничества в Киеве
    Принтскрин с видео Андрея Лозового
    Погром в киевском офисе Россотрудничества
    Погром в киевском офисе Россотрудничества
    Фото facebook.com/c14news
    Блокирование здания Россотрудничества в Киеве
    Блокирование здания "Россотрудничества" в Киеве
    @c14news
    С14 обрисовали помещение Россотрудничества
    С14 обрисовали помещение Россотрудничества
    strana.ua
    Погром в офисе Россотрудничества в Киеве
    Погром в офисе Россотрудничества в Киеве
    Фото facebook.com/c14news

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    С14 штурмует здание Россотрудниченства

    В субботу, 17 февраля, радикалы из националистической организации С14 ворвались в здание "Россотрудничества" в Киеве на Подоле. Во время захвата в здании находились дети из театральной студии, которые репетировали пьесу "Ревизор".

    Полиция прибыла по вызову и находилась в здании, но, несмотря на это, радикалы взломали двери при помощи болгарки, расписали стены лозунгами и символикой, а также сожгли флаги России.

    Позднее руководитель Российского центра науки и культуры в Киеве Константин Воробьев заявил, что обратился в полицию из-за нанесенного материального ущерба. "Акция проходила под экстремистскими лозунгами, звучали призывы к физической расправе над сотрудниками и гостями центра. Здесь в этот момент находились около 50 детей в возрасте от 5 до 15 лет. А также группа иностранцев, которые занимаются на курсах русского языка. Все мероприятия сорваны. На стенах надписи соответствующие: "Смерть России", — сказал Воробьев в комментарии РИА Новости.

    По его словам, в офис прибыли представители миссии ОБСЕ.

    Смотрите также: Нападение радикалов "С14" на здание "Россотрудничества" в центре Киева

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