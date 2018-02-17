Сожженные флаги и обрисованные стены: последствия погрома в Россотрудничестве

В субботу, 17 февраля, радикалы из националистической организации С14 ворвались в здание "Россотрудничества" в Киеве на Подоле. Во время захвата в здании находились дети из театральной студии, которые репетировали пьесу "Ревизор".

Полиция прибыла по вызову и находилась в здании, но, несмотря на это, радикалы взломали двери при помощи болгарки, расписали стены лозунгами и символикой, а также сожгли флаги России.

Позднее руководитель Российского центра науки и культуры в Киеве Константин Воробьев заявил, что обратился в полицию из-за нанесенного материального ущерба. "Акция проходила под экстремистскими лозунгами, звучали призывы к физической расправе над сотрудниками и гостями центра. Здесь в этот момент находились около 50 детей в возрасте от 5 до 15 лет. А также группа иностранцев, которые занимаются на курсах русского языка. Все мероприятия сорваны. На стенах надписи соответствующие: "Смерть России", — сказал Воробьев в комментарии РИА Новости.

По его словам, в офис прибыли представители миссии ОБСЕ.

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