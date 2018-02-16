Власть клеймит всех, кто не с Майданом - блогер

РИА Новости Украина

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что Украине уже сейчас для дальнейшего развития необходима диктатура.

"Я понимаю, что мой провокационный тезис будет вполне воспринят не всеми, однако по демократии: то, что мы имеем сейчас в государстве, я назвать демократией не могу, даже слабой. И единственный путь, который я вижу возможным, — это наоборот, диктатура ради демократии в дальнейшем. К сожалению, то болото, которое сейчас существует в Украине, это и есть слабое государство, о котором уже многие говорили сегодня, только не называли вещи своими именами", — заявил замминистра.

Тука отметил, что Кремль постоянно и настойчиво побуждает Украину к так называемому "прямому диалогу" с ополченцами на Донбассе для решения конфликта на востоке Украины.

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По мнению блогера Александра Скубченко, в обществе в последнее время все чаще звучат заявления о реваншистах, в частности, не только от политиков, но и от журналистов.

"Не допустить!", "Мы должны мобилизоваться, иначе реваншисты отберут нашу победу!" и прочее в том же духе. Для этого предлагается всех, кто не с майданом, затравить, заклеймить, запретить, посадить. Иначе – всё пропало, всё было зря. Но, помилуйте, гордоны. В Штатах, на которые вы молитесь, демократы и республиканцы вот уже столетия попеременно становятся «реваншистами", — написал Скубченко на своей странице в Facebook.

В данном контексте, по его мнению, в США демократы и республиканцы вот уже столетия попеременно становятся "реваншистами", так как в этой связи такой принцип сменяемости власти – это основа демократии.

"Если вы понимаете, что поддержка вас в украинском обществе стремится к нулю, то это не проблема общества и "реваншистов", это – лично ваша проблема. Вы сами себя обнулили, а теперь желаете обвинить во всём "реваншистов" и сделать всё, чтобы не потерять власть", — уточнил блогер.

Он отметил, что люди, выступающие с такими заявлениями, отрицают принципы демократии, цепляясь за власть.

Скриншот с сайта Facebook

"Тем самым вы всячески отрицаете принципы демократии и пытаетесь цементировать диктат своих власти, взглядов и идей, цепляясь за стремительно ускользающую от вас власть. В этом радостно лишь одно: вы понимаете, что вы – всё больше презираемы обществом, и что ваше будущее – на свалке истории. Хо переобувайтесь в воздухе, хоть нет", — подытожил блоггер.