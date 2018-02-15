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    Портнов: Порошенко - жалкий диктатор, доживающий последние месяцы

    Тема:

    Политический кризис: страна в тупике (109)

    (обновлено: )1284252
    По мнению юриста Андрея Портнова, Украиной правит государственный преступник, который обязательно должен сидеть в тюрьме. Реализация этого - дело времени.
    Андрей Портнов. Архивное фото
    УНИАН

    РИА Новости Украина

    В понедельник, 12 февраля, украинские пограничники задержали Михаила Саакашвили в киевском ресторане и вернули в Польшу, откуда он в сентябре прошлого года прибыл в Украину. 

    Польская сторона приняла Саакашвили по реадмиссии. В Генпрокуратуре заверили, что операция Госпогранслужбы Украины по выдворению Саакашвили в Польшу стала для них неожиданностью, поскольку пограничники не предупреждали об этом ГПУ.

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    Сайт президента Украины
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    По словам юриста Андрея Портнова, в этом вопросе важно наблюдать не столько за Саакашвили, сколько за президентом Петром Порошенко

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    "За лицемерием, лживостью, тупостью, слабостью, одноходовыми комбинациями, жаждой мести, двойными стандартами, избирательным правосудием, страхом и дискредитацией государства ради мнимых целей и ложных задач. Дал гражданство, назначил чиновником, хвалил, передумал, отнял гражданство, схватил за волосы, депортировал", — пишет Портнов на своей странице в Facebook.

    Эксперта удивляет, что при этом президент делает вид будто ничего не произошло.

    "Все это происходило на фоне панамских офшоров, хищений из бюджета, бизнеса в России, уничтожения НАБУ, покупки у самого себя бронетехники для армии, сокрытия налогов по медиасделке с окружением Януковича, запугивания оппозиционных СМИ и скандала с Мальдивскими островами.

    Но меня удивляет даже не это. А то, что как с гуся вода. Продолжает делать пафосное лицо, морализаторствовать, давать советы Германии о формировании правительства, Австрии — о вступлении в НАТО, ездить на бал, фотографироваться на похоронах и делать вид, что он государственный деятель", — отмечает Портнов.

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    По его словам, страной правит государственный преступник, который обязательно должен сидеть в тюрьме. 

    "Подскажите ему пожалуйста, кто там рядом, что он давно уже похож на доживающего последние месяцы жалкого диктатора, у которого не осталось ни поддержки, ни друзей, ни перспектив. Вокруг — только сотни людей, которые несмотря на разные политические взгляды сходятся в одном главном объединяющем мнении — страной правит государственный преступник, который обязательно должен сидеть в тюрьме", — резюмировал Портнов.

    facebook Андрея Портнова
    Очередной комментарий Портнова о Петре Порошенко
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