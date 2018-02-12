Тука предлагает Украине диктатуру сейчас "ради демократии в будущем"

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Украине уже сейчас для дальнейшего развития необходима диктатура.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

"Я понимаю, что мой провокационный тезис будет вполне воспринят не всеми, однако по демократии: то, что мы имеем сейчас в государстве, я назвать демократией не могу, даже слабой. И единственный путь, который я вижу возможным, — это наоборот, диктатура ради демократии в дальнейшем. К сожалению, то болото, которое сейчас существует в Украине, это и есть слабое государство, о котором уже многие говорили сегодня, только не называли вещи своими именами ", — цитирует Туку Укринформ.

Тука отметил, что Кремль постоянно и настойчиво побуждает Украину к так называемому "прямому диалогу" с ополченцами на Донбассе для решения конфликта на востоке Украины.

"К прямому диалогу нас постоянно и настойчиво побуждает Кремль. Я могу заверить, что в госучреждениях никаких идей о так называемом "прямом диалоге я не слышал", — сказал Тука.

Ранее Тука заявил, что власти Украины намерены пересмотреть максимальную стоимость товаров, которые разрешено перевозить через линию соприкосновения в Донбассе.