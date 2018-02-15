Корнейчук: власть готовит Украину к "Великой Зраде"

РИА Новости Украина

На восстановление контроля над оккупированными территориями Донбасса украинской армии понадобится несколько недель, но при условии, что Россия не будет вмешиваться, заявил накануне глава СНБО Александр Турчинов.

По словам политического аналитика Дмитрия Корнейчука, власть продолжает планомерно выполнять свою задачу по подготовке общества к "Великой Зраде" — выполнению "Минска" по указанию Вашингтона.

"Глава СНБО Турчинов заявил в интервью, что на Донбассе есть две категории военных формирований. Регулярные российские части, которые стоят на территории России, на границе с Донбассом. И какие-то подразделение российской армии в самом Донбассе, которые курируются российским Генштабом, имеют российское оружие, но состоят из большого количества "предателей-украинцев". По сути, Турчинов просто начал описывать ситуацию, как она есть на самом деле в последние годы. Что 1-й и 2-й корпуса ЛДНР состоят из "местных". Кроме командирского состава", — написал Корнейчук на своей странице в Facebook.

По мнению Корнейчука, таким образом, уже понятна стратегия власти, как пояснить принятие закона об амнистии.

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"А далее — доказать, что российских военных на Донбассе нет, поскольку они на самом деле находятся на территории России. К слову, недаром постоянно раскручивается информация о некой военной компании "Вагнер", чьи наемники составляли "костяк" на Донбассе в 2014-м. А потом ушли. И, как теперь можно рассказывать, все дружно погибли в Сирии от американского авиаудара. Для сравнения: все предыдущие года власть утверждала, что на Донбассе находится только российская регулярная армия, состоящая из одних россиян. Но у Трампа, как говорится, захочешь при власти досидеть до 2019-го — и не так раскорячишься. Вот Порошенко и Ко стараются…", — резюмировал Корнейчук.