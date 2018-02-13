Миротворцы для Донбасса. Новый отчет к Мюнхенской конференции

Владимир Матвеев, обозреватель

ООН должна рассмотреть развертывание контингента в 20 тысяч военнослужащих из стран, не являющихся членами НАТО, и четырех тысяч полицейских с целью оказать помощь разрешить кризис в Украине.

Об этом говорится в отчете, который должен быть представлен высокопоставленным чиновникам на текущей неделе на Мюнхенской конференции безопасности.

"Для операции необходимо привлечь ряд европейских стран, таких как Швеция, стран, которые имеют опыт миротворческих операций, таких как Бразилия, и стран, которым доверяет Россия, таких как Беларусь", заявил соавтор отчета и эксперт по ООН Колумбийского университета Ричад Гован", передает Голос Америки.

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Некоторые дипломаты и эксперты называли цифру 50 тысяч человек, однако, как считает Гован, эта цифра является нереалистичной, и Россия будет против столь большого контингента.

Данный отчет составил экс-генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, который в настоящее время является советником украинского президента Петра Порошенко.

Сообщается, что документ будет представлен чиновникам, в частности, спецпредставителю США по вопросам Украины Курту Волкеру.

УНИАН Курт Волкер

Гован подчеркнул, что создание миротворческих сил может позволить провести местные выборы на востоке Украины в соответствии с достигнутыми в Минске договоренностями в 2015 году.

"Если удастся достаточно быстро развернуть присутствие на местах, можно было бы перейти к местным выборам за 12 месяцев, а затем оставить миротворцев на период охлаждения, например, на два года в целом", цитирует Гована агентство.

Наряду с этим, на пути к утверждению миротворческих сил ООН есть серьезные преграды. Так, Россия, которая обладает правом вето как у постоянного члена Совета Безопасности ООН, должна согласиться со всеми деталями. Помимо этого, Швеция должна согласиться возглавить миссию.

Напомним, Мюнхенская конференция по безопасности запланирована на 16-18 февраля 2018 года. Соглашение о прекращении огня было подписано в феврале 2015 года в Минске, однако не привело к прекращению насилия.

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В международной конференции по безопасности примут участие свыше 20 глав государств и правительств, около 40 министров обороны и министров иностранных дел.

США будут представлять министр обороны Джеймс Мэттис, министр внутренней безопасности Кирстен Нильсен и советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности генерал Герберт Рэймонд Макмастер.

Евросоюз представят глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и ряд еврокомиссаров. Соединенное Королевство будет представлять премьер-министр Тереза Мэй.

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер анонсировал встречу "Нормандской четверки" на полях конференции.

По словам Ишингера, встреча запланирована на эту неделю. В совещании высокого уровня примут участие высокопоставленные должностные лица Украины, Франции, РФ и Германии, включая президента Украины Петра Порошенко и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Обсуждение ситуации на Донбассе запланировано на уровне глав МИД.

Как ранее сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, на полях Мюнхенской конференции по безопасности прорабатывается возможность министерской встречи по Украине в "нормандском формате" (Россия, Украина, Франция и Германия). Глава МИД РФ Сергей Лавров 16-18 февраля примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Выступление российского министра запланировано на 17 февраля.

По словам заместителя главы Администрации президента Украины Константина Елисеева, украинский президент Порошенко выступит на Мюнхенской конференции с речью о европейской безопасности".

"У президента будет возможность выступить с отдельной речью", заявил он в эфире телеканала "Интер" вечером 9 февраля.

Планируемая встреча состоится на фоне обострения ситуации на Донбассе.

При этом МИД ФРГ считает, что сделано слишком мало для разрешения конфликта, который уже унес жизни более чем 10 тысяч человек. Германия продолжит интенсивно работать в "нормандском формате".

Министерство иностранных дел ФРГ 12 февраля опубликовало заявление, посвященное трехлетию заключения Минских соглашений. "После трех лет мы не можем быть удовлетворены их реализацией", отмечается в документе, который цитирует DW.

Как сообщается, все стороны конфликта должны проявить политическую волю для реализации Минских договоренностей. "В первую очередь, важно стабилизировать ситуацию с безопасностью и вывести из региона тяжелые вооружения", говорится в документе. По мнению МИД ФРГ, этому могла бы содействовать миротворческая миссия ООН, которая послужила бы реализации Минских соглашений.