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    Прекратить огонь. В ОБСЕ сделали важное заявление по Донбассу

    Тема:

    Донбасс: годовщина Минских соглашений (487)

    (обновлено: )87080
    Главной темой прошедших в среду переговоров было обеспечение дальнейшего соблюдения режима прекращения огня, а также обеспечение безопасности гражданского населения и инфраструктуры.
    Спецпредставитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 фев – РИА Новости Украина. Контактная группа по Донбассу повторно подтвердила приверженность решениям по устойчивому и бессрочному режиму прекращения огня, заявил в среду в Минске спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик.

    Дипломат отметил, что главной темой прошедших в среду переговоров было обеспечение дальнейшего соблюдения режима прекращения огня, а также обеспечение безопасности гражданского населения и инфраструктуры.

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    "По предложению рабочей группы по безопасности и посла Эртурула Апакана трехсторонняя контактная группа повторно подтвердила приверженность ранее принятым решениям по всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному режиму прекращения огня, а также решение о разведении сил и средств, об отводе тяжелого вооружения по противоминной деятельности и о запрете учений с применением всех видов боевых вооружений вблизи линии соприкосновения", — сказал Сайдик журналистам.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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