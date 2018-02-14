Прекратить огонь. В ОБСЕ сделали важное заявление по Донбассу

КИЕВ, 14 фев – РИА Новости Украина. Контактная группа по Донбассу повторно подтвердила приверженность решениям по устойчивому и бессрочному режиму прекращения огня, заявил в среду в Минске спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик.

Дипломат отметил, что главной темой прошедших в среду переговоров было обеспечение дальнейшего соблюдения режима прекращения огня, а также обеспечение безопасности гражданского населения и инфраструктуры.

"По предложению рабочей группы по безопасности и посла Эртурула Апакана трехсторонняя контактная группа повторно подтвердила приверженность ранее принятым решениям по всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному режиму прекращения огня, а также решение о разведении сил и средств, об отводе тяжелого вооружения по противоминной деятельности и о запрете учений с применением всех видов боевых вооружений вблизи линии соприкосновения", — сказал Сайдик журналистам.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.