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    Грызлов рассказал, что обречет конфликт в Донбассе на "длительную заморозку"

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (528)

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    Грызлов рассказал, что российская делегация вновь обратила внимание на то, что если Украина и дальше будет блокировать работу по политическому урегулированию конфликта, то это грозит длительной заморозкой.
    Борис Грызлов. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Блокирование Украиной политического урегулирования конфликта в Донбассе обречет его на "длительную заморозку", заявил журналистам полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов.

    "Российская делегация вновь обратила внимание на то, что если Украина и дальше будет блокировать работу по политическому урегулированию конфликта, то сложившаяся ситуация будет обречена на длительную заморозку", — сказал Грызлов.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

    Читайте также: Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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