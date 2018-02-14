Проблемы Донбасса упираются в блокаду со стороны Украины - Грызлов

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина Хозяйственные и гуманитарные проблемы Донбасса упираются в транспортно-экономическую блокаду со стороны властей Украины, заявил полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов.

"Хозяйственные и гуманитарные проблемы, в том числе проблемы расчетов, в конечном итоге упираются в транспортно-экономическую блокаду Донбасса со стороны властей Украины", — сказал Грызлов по итогам заседания контактной группы в Минске.

Он отметил, что эта "в корне противоречащая минским соглашениям блокада, наряду с торможением политического процесса, является одним из самых серьезных препятствий для восстановления нормальной жизни людей" в Донбассе.

По словам полпреда РФ на переговорах, группа выразила "серьезную озабоченность затягиванием решения ряда гуманитарных вопросов, в том числе восстановления моста в Станице Луганская, проект которого Украина не согласовывает уже в течение года". Кроме того, Украина "упорно тормозит открытие пропускного пункта в поселке Счастье", отметил Грызлов.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.