РФ требует ускорить второй этап обмена пленными в Донбассе - Грызлов

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Россия настаивает на скорейшем проведении второго этапа обмена пленными в Донбассе для реализации принципа "всех на всех", заявил журналистам полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов.

"Российская сторона настаивает на скорейшем проведении второго этапа обмена удерживаемых лиц для выполнения принципа "всех на всех". На Украине находится почти в четыре раза больше удерживаемых людей", — сказал Грызлов.

В конце декабря 2017 года состоялся первый за 15 месяцев обмен пленными. В Киеве прогнозируют еще несколько этапов обмена и ожидают следующего в феврале-марте. В самопровозглашенных республиках этого также не исключают.