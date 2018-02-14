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    РФ требует ускорить второй этап обмена пленными в Донбассе - Грызлов

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    Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности (443)

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    Российская сторона настаивает на скорейшем проведении второго этапа обмена удерживаемых лиц для выполнения принципа "всех на всех". На Украине находится почти в четыре раза больше удерживаемых людей.
    Борис Грызлов. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Россия настаивает на скорейшем проведении второго этапа обмена пленными в Донбассе для реализации принципа "всех на всех", заявил журналистам полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов.

    "Российская сторона настаивает на скорейшем проведении второго этапа обмена удерживаемых лиц для выполнения принципа "всех на всех". На Украине находится почти в четыре раза больше удерживаемых людей", — сказал Грызлов.

    В конце декабря 2017 года состоялся первый за 15 месяцев обмен пленными. В Киеве прогнозируют еще несколько этапов обмена и ожидают следующего в феврале-марте. В самопровозглашенных республиках этого также не исключают.

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