Спецкор: результаты "Минска" для жителей Донбасса ощутимы

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Три года назад, 11-12 февраля 2015 года, в Минске был подписан документ под названием "Комплекс мер по выполнению Минских соглашений", более известный как "Минск-2". Второй документ представляет собой развитие первого — это техническая инструкция о порядке выполнения договоренностей, обозначенных в первом документе. Несмотря на то, что Минские соглашения не выполнены, они сами собой пролонгировались на 2016 год, потом на 2017 год и вот теперь третья годовщина подписания этого комплекса мер.

Realt.onliner.by Круглый зал в "Президент-отеле" в Минске, где проходят заседания контактной группы по Украине

О ситуации на Донбассе и отношении местных жителей к минским соглашениям рассказал в специальный корреспондент "КП в Украине" Артем Маслаков в эфире радиостанции Голос Столицы.

Как на тот момент жители Донбасса реагировали на подписание минских соглашений?

На тот момент, безусловно, были надежды на то, что этот документы сработает, и мир каким-то образом придет на Донбасс. И в общем-то главное было тогда — это прекращение огня. Потому что это был период активных боевых действий. И сводки и по количеству погибших, и по количеству обстрелов зашкаливали именно в феврале 2015 года. Поэтому была надежда. И тогда была первая попытка прекратить огонь, правда, не долгосрочная — всего несколько дней продлилось затишье. Но тем не менее, это людей тогда по-своему мотивировало и вселяло надежду на то, что дело пойдет. Да, безусловно, на сегодня о "Минске" обычные люди в Донецке говорят гораздо меньше, чем три года назад. Потому что другие какие-то проблемы им забили "Минск". Но и мы видим то, что в полной мере он не сработал, хотя частично какие-то подвижки были. Повторюсь, сами простые люди о "Минске" говорят сейчас мало, хотя отмечают и чувствуют на себе то, что обстрелов стало гораздо меньше. Последние сутки, допустим, было девять обстрелов по всей территории и в основном в отдаленных районах — только один под Авдеевкой. В Донецке самом выстрелов не слышно уже несколько дней. И это плюс. Это, наверное, в какой-то степени результат "Минска". В свою очередь так называемое руководство ДНР о "Минске" вспоминает достаточно часто и заявляет, что это единственный и безальтернативный путь решения этой проблемы. А сами люди, конечно, о "Минске" говорят гораздо меньше.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Ситуация в районе станицы Луганская

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Что сейчас с гуманитарной ситуацией в регионе?

Что касается лекарств, продуктов в магазинах — безусловно, хватает. Цены разные. На какие-то деликатесы в два раза выше, чем в том же Киеве, на простые продукты есть даже и ниже цены. И дефицита лекарств не наблюдается. Самая большая проблема, о которой здесь говорят люди, и это действительно настоящая проблема — это связь, которая так и не появилась. И проблема получила развитие, когда перестал работать "Vodafone" на территории Донецка, люди массово начали покупать карточки так называемого "Феникса", местного оператора. То есть дозвониться куда-то, связаться с кем-то практически невозможно. А с учетом того, что в Донецке остались большей частью пожилые люди, этот момент коммуникации — это то, что действительно важно, и чего не хватает. Что касается газоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, с учетом того, что количество обстрелов уменьшилось, коммунальщики умудряются поддерживать все эти функции в штатном режиме, и все работает.

Ранее политолог-международник Максим Яли заявлял, что США усилят давление на Украину по политической части "Минска".

А эксперт-международник Владимир Кушниренко отметил, что эффективность минских соглашений обеспечивают Волкер и Сурков.