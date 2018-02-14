Умер пастор, освобожденный из плена в Донбассе

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КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. В среду умер пастор Александр Хомченко, который в центре Донецка молился за Украину. Об этом написал на своей странице в Facebook священнослужитель Сергей Косяк.

"Александр Хомченко сегодня, 14.02.2018, умер, точнее ушел домой к Богу. Просто нет слов, только боль и слезы", — написал он.

Журналист Виолетта Киртока на своей странице в соцсети также отметила, что Хомченко мог прожить дольше, если бы не события 2014 года.

"Плен даром не проходит. Уверена, что народный герой Украины прожил бы дольше, если бы не все, что пережил в августе 2014 года. Спасибо, Александр Хомченко, за все, что сделали. Простите за все. Царство небесное", — сообщила она.

В 2014 году Хомченко организовал в центре Донецка молитвенный Майдан и молился за единство Украины.

В начале февраля сообщалось, что ушел из жизни Василий Сухов, украинский общественный деятель и журналист, координатор Евромайдана в Днепре.