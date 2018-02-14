Волошин: Турчинов под влиянием лидеров баптистов США

РИА Новости Украина

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов заявил, что не будет баллотироваться в президенты на выборах в 2019 году.

"Я работал президентом, мне не понравилось, спать нельзя, колоссальная нагрузка, поэтому я не планирую принимать участия в качестве кандидата в президенты и не планирую возглавлять любой штаб – любой, я подчеркиваю", – сказал Турчинов в комментарии СМИ.

О позиции руководителя он заговорил, поскольку ранее высказывались мнения, что Турчинов может возглавить предвыборный штаб Петра Порошенко.

"Политическими штабами должны заниматься те, кто занимается политикой, тем более, я думаю, у Петра Алексеевича уже все распланировано, он не в первой кампании принимает участие, а вот другой вопрос – как сказано в Библии, когда царство разделено – оно обречено. То есть не может властная команда конкурировать между собой. Потому что она не сможет заниматься реформами, экономикой, а только распрями. Власть должна быть единой командой", – сообщил глава СНБО.

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Политолог-международник Олег Волошин назвал заявление Турчинова важнейшим событием дня 12 февраля.

"Важнейшее событие дня, как на мой вкус, публичный отказ Турчинова возглавить предвыборный штаб Порошенко. Показательная цитата: "Политическими штабами должны заниматься те, кто занимается политикой. Тем более я думаю, у Петра Алексеевича уже все распланировано, он не в первой кампании принимает участие, а вот другой вопрос — как сказано в Библии, когда царство разделено — оно обречено. То есть не может властная команда конкурировать между собой", – написал Волошин на своей странице в Facebook.

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Не случайно, продолжил он, Турчинов цитирует Библию.

"Как я писал в своей статье "Лобное место", на встрече с лидерами баптистов в США Юлия Тимошенко просила повлиять на позицию секретаря СНБО. Видимо, повлияли. Напомнили о том, чего не миновать никому…", – резюмировал политолог.