наверх
14.02.201808:45
Курсы валют НБУ
  • USD26.84- 0.22
  • EUR32.91- 0.29
Рубрики
Ещё
    Точка зрения

    Волошин: Турчинов под влиянием лидеров баптистов США

    Тема:

    Политический кризис: страна в тупике (107)

    (обновлено: )112663
    На встрече с лидерами баптистов в США Юлия Тимошенко просила повлиять на позицию секретаря СНБО Александра Турчинова, сообщает политолог Олег Волошин. Видимо, повлияли: напомнили о том, чего не миновать никому, добавляет эксперт.
    Александр Турчинов. Архивное фото
    Украинское фото

    РИА Новости Украина

    Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов заявил, что не будет баллотироваться в президенты на выборах в 2019 году. 

    Взрывом поврежден салон красоты в Донбассе
    Нацполиция Донецкой области
    Миротворцы для Донбасса. Новый отчет к Мюнхенской конференции

    "Я работал президентом, мне не понравилось, спать нельзя, колоссальная нагрузка, поэтому я не планирую принимать участия в качестве кандидата в президенты и не планирую возглавлять любой штаб – любой, я подчеркиваю", – сказал Турчинов в комментарии СМИ.

    О позиции руководителя он заговорил, поскольку ранее высказывались мнения, что Турчинов может возглавить предвыборный штаб Петра Порошенко.

    "Политическими штабами должны заниматься те, кто занимается политикой, тем более, я думаю, у Петра Алексеевича уже все распланировано, он не в первой кампании принимает участие, а вот другой вопрос – как сказано в Библии, когда царство разделено – оно обречено. То есть не может властная команда конкурировать между собой. Потому что она не сможет заниматься реформами, экономикой, а только распрями. Власть должна быть единой командой", – сообщил глава СНБО.

    Читайте также: Второй срок Порошенко: в Украине никто ничего не решит

    Политолог-международник Олег Волошин назвал заявление Турчинова важнейшим событием дня 12 февраля.

    "Важнейшее событие дня, как на мой вкус, публичный отказ Турчинова возглавить предвыборный штаб Порошенко. Показательная цитата: "Политическими штабами должны заниматься те, кто занимается политикой. Тем более я думаю, у Петра Алексеевича уже все распланировано, он не в первой кампании принимает участие, а вот другой вопрос — как сказано в Библии, когда царство разделено — оно обречено. То есть не может властная команда конкурировать между собой", – написал Волошин на своей странице в Facebook.

    Читайте также: Заокеанский вояж Тимошенко: первые неутешительные выводы

    Не случайно, продолжил он, Турчинов цитирует Библию. 

    "Как я писал в своей статье "Лобное место", на встрече с лидерами баптистов в США Юлия Тимошенко просила повлиять на позицию секретаря СНБО. Видимо, повлияли. Напомнили о том, чего не миновать никому…", – резюмировал политолог.

    Facebook Олега Волошина
    Олег Волошин об Александре Турчинове
    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пресс-конференция Михаила Саакашвили в Варшаве
    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Украины Петр Порошенко на переговорах в Минске.
    Донбасс: годовщина Минских соглашений
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Болельщицы КНДР на Олимпиаде-2018
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?