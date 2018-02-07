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    Умер координатор Евромайдана - СМИ

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    Как отмечается, Василий Сухов боролся за европейское будущее украинского народа и развитие гражданского общества в Днепропетровской области и мечтал жить в европейской, правовой, демократической стране.
    Василий Сухов
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Во вторник, 6 февраля, ушел из жизни Василий Сухов, украинский общественный деятель и журналист, координатор Евромайдана в Днепре, передают "Вести".

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    "Василий Сухов ушел из жизни, но его советы и наставления навсегда останутся в моей памяти. Он боролся за европейское будущее украинского народа и развитие гражданского общества в Днепропетровской области и мечтал жить в европейской, правовой, демократической стране", — отмечает журналист Константин Бильцан.

    Напомним, стали известны первые подробности резонансного ДТП в Днепре, где погиб волонтер Леонид Краснопольский.

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