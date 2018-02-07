Умер координатор Евромайдана - СМИ

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КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Во вторник, 6 февраля, ушел из жизни Василий Сухов, украинский общественный деятель и журналист, координатор Евромайдана в Днепре, передают "Вести".

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"Василий Сухов ушел из жизни, но его советы и наставления навсегда останутся в моей памяти. Он боролся за европейское будущее украинского народа и развитие гражданского общества в Днепропетровской области и мечтал жить в европейской, правовой, демократической стране", — отмечает журналист Константин Бильцан.

Напомним, стали известны первые подробности резонансного ДТП в Днепре, где погиб волонтер Леонид Краснопольский.