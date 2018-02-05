Гибель известного волонтера Краснопольского. Появились детали с места ЧП

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Стали известны первые подробности резонансного ДТП в Днепре, где погиб волонтер Леонид Краснопольский. В сети водителя Prado начали обвинять в убийстве, но истинную причину все-таки будет выяснять следствие, пишет "Сегодня".

Ситуацию прокомментировал отец водителя Prado. Им оказался заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук и главный внештатный офтальмолог Департамента здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации — Валерий Сердюк.

"Он не скрывается. Я вижу в интернете сообщения о том, что он сбежал или еще что-то… он первым вытащил из машины этого человека и начал оказывать реанимационные мероприятия. Он 30 минут качал его", — говорит отец.

Сердюк не исключает, что мог иметь место несчастный случай:

"Они начали движение вместе со светофора. Он ехал по своей полосе. И, буквально, через доли секунды, у него перед глазами стоит перпендикулярно машина. Почему этот человек начал такое движение? Либо разворачивался, либо, может у него что-то случилось во время движения. Может у человека возник эпи-приступ, может еще какие-то обстоятельства. Мне тяжело сказать. Побывав на месте происшествия, я заметил, что у пострадавшего не были включены поворотники. Во всем этом разберутся полицейские, важно, чтобы было объективное расследование", — отметил он.

Напомним, смертельная авария произошла 4 февраля в Днепре.