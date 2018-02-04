наверх
05.02.201800:50
Курсы валют НБУ
  • USD27.87+ 0.03
  • EUR34.72+ 0.04
Рубрики
Ещё
    Видео

    В сети появилось видео с места гибели известного волонтера Краснопольского (18+)

    (обновлено: )1186103
    В воскресенье, 4 февраля, в Днепре на Набережной Победы произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб известный украинский волонтер и дизайнер Леонид Краснопольский.
    Видеоканал informator.ua на Youtube

    Погибший ранее жил в Донецке и был дизайнером одежды. При поддержке Михаила Воронина он открыл свое ателье. Также он выпустил коллекцию одежды своей ТМ.

    Вместе со своей женой он начал помогать украинской армии на блокпостах.

    О смертельной аварии, в которой погиб волонтер, пишет местное издание Информатор. Автомобили ехали в попутном направлении по Набережной Победы в сторону кольца. Водитель Kia совершал разворот влево, в этот момент Toyota Prado протаранила автомобиль в бок.

    Смотрите также: Под Киевом столкнулись маршрутка и автокран: кадры с места ДТП

    Вследствие удара левая сторона кузова "корейца" была сильно деформирована, а водитель получил травмы, не совместимые с жизнью. Медики, прибыв на место аварии, констатировали смерть.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Храм у Десятинного монастыря в Киеве
    Националистический радикализм крепчает
    Вече Саакашвили в Киеве
    Вече Саакашвили: ультиматум Порошенко
    Заявление Игоря Гужвы. Видео
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Премьер Польши записал видеоролик о цели закона о запрете "бандеровской идеологии". Видео
    Украина - Польша: Бандера раздора