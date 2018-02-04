В сети появилось видео с места гибели известного волонтера Краснопольского (18+)

Погибший ранее жил в Донецке и был дизайнером одежды. При поддержке Михаила Воронина он открыл свое ателье. Также он выпустил коллекцию одежды своей ТМ.

Вместе со своей женой он начал помогать украинской армии на блокпостах.

О смертельной аварии, в которой погиб волонтер, пишет местное издание Информатор. Автомобили ехали в попутном направлении по Набережной Победы в сторону кольца. Водитель Kia совершал разворот влево, в этот момент Toyota Prado протаранила автомобиль в бок.

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Вследствие удара левая сторона кузова "корейца" была сильно деформирована, а водитель получил травмы, не совместимые с жизнью. Медики, прибыв на место аварии, констатировали смерть.