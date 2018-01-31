Известный волонтер предложил торговать с Россией

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Известный волонтер, общественный деятель и автогонщик Алексей Мочанов предложил восстановить торговые отношения с Россией.

"Я говорил о том, что "Украина в Европу, Украина в Россию, в Таможенный союз и Европейский"… Я говорил, и это видео есть в интернете, что во внутренней политике любого государства должны быть принципы, а во внешней – интересы. У нас, к сожалению, много лет наоборот: во внутренней – интересы, а во внешней – принципы. Если нам выгодно с Евросоюзом, мы работаем с ЕС, если нам выгодно с Китаем или с Россией – нам надо работать с теми, кто приносит прибыль", – заявил Мочанов в эфире телеканала NewsОne.

Общественный деятель считает, что к подобным вещам необходимо подходить прагматично, так как в Украине "всю жизнь народ на западе смотрел в сторону Европы, а восток — в сторону России".

"Во Львов приезжали богатые машины с польскими номерами, в Луганск — с российскими. В этот момент люди стояли к друг другу задницами", — добавил он.

Ранее сообщалось, что суммарный товарооборот между Украиной и Россией в январе-ноябре 2017 года увеличился на 28,6%, до $9,36 млрд, с Евросоюзом – на 27,6%, до $29,28 млрд.