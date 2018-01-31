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    Известный волонтер предложил торговать с Россией

    (обновлено: )533101
    По словам Алексея Мочанова, в Украине "всю жизнь народ на западе смотрел в сторону Европы, а восток - в сторону России" и к этому нужно относится прагматично.
    Алексей Мочанов. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Известный  волонтер, общественный деятель и автогонщик Алексей Мочанов предложил восстановить торговые отношения с Россией.

    "Я говорил о том, что "Украина в Европу, Украина в Россию, в Таможенный союз и Европейский"… Я говорил, и это видео есть в интернете, что во внутренней политике любого государства должны быть принципы, а во внешней – интересы. У нас, к сожалению, много лет наоборот: во внутренней – интересы, а во внешней – принципы. Если нам выгодно с Евросоюзом, мы работаем с ЕС, если нам выгодно с Китаем или с Россией – нам надо работать с теми, кто приносит прибыль", – заявил Мочанов в эфире телеканала NewsОne.

    Общественный деятель считает, что к подобным вещам необходимо подходить прагматично, так как в Украине "всю жизнь народ на западе смотрел в сторону Европы, а восток — в сторону России".

    "Во Львов приезжали богатые машины с польскими номерами, в Луганск — с российскими. В этот момент люди стояли к друг другу задницами", — добавил он.

    Ранее сообщалось, что суммарный товарооборот между Украиной и Россией в январе-ноябре 2017 года увеличился на 28,6%, до $9,36 млрд, с Евросоюзом – на 27,6%, до $29,28 млрд.

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