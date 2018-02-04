Известный украинский волонтер погиб в автокатастрофе

КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. В воскресенье, 4 февраля, в Днепре в ДТП погиб известный волонтер, блогер и дизайнер Леонид Краснопольский, который был переселенцем из Донецка. Об этом сообщила его жена Ольга на странице в Facebook.

"Сегодня днем Леня погиб в ДТП", — написала она.

На трагедию отреагировал и внефракционный народный депутат Борислав Береза.

"Сегодня в Днепре в ДТП погиб Леонид Краснопольский. Он был удивительным и талантливым человеком, который когда-то вырвался из лап сепаров. Светлый человек был. Вечная память…" — написал он в Facebook.

Также гибель Краснопольского прокомментировал мэр Днепра Борис Филатов, рассказав, что у него накануне был конфликт с волонтером.

"У меня нет слов. Просто нет. Только вчера мы поругались с ним в Facebook, а сегодня его уже нет. Да, Леня, ортодоксальный еврей из Донецка, искренний патриот Украины, волонтер, дизайнер, предприниматель, основатель проекта "Hunta in UA", бежавший в 2014 году в Днепр. Он был сложный, вечно недовольный и постоянно брюзжал", — рассказал Филатов в Facebook.

"Сегодня я могу это сказать. Да, я вытянул его в 14-м из "подвала". Мы никогда это не обсуждали публично. Леня думал, что это должное. Я думал, что он обязан был это ценить. Леня, прости. Прости, друг мой", — написал Филатов.

Напомним, в Днепре на перекрестке улиц Янтарной и Калиновой столкнулись две маршрутки и Peugeot.