Резонансное ДТП в Харькове: дело передано в суд

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Обвинительный акт в отношении Алены Зайцевой и Геннадия Дронова, которые проходят подозреваемыми в деле резонансного ДТП в центре Харькова, поступил в Киевский районный суд города, сообщается на сайте суда.

Суд получил его в пятницу, 2 февраля, в 16:00.

Обвинительный акт распределен на судью Виктора Попраса.

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Напомним, 18 октября прошлого года Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли шесть человек, пять пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора.

Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия", Алене Зайцевой, которая была за рулем внедорожника, грозит до десяти лет лишения свободы.