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    Общество

    Резонансное ДТП в Харькове: дело передано в суд

    Тема:

    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание (161)

    (обновлено: )23510
    Павоохранители передали в суд обвинительный акт по делу ДТП с шестью погибшими, которое произошло в Харькове. Он поступил в Киевский районный суд города и распределен на судью Виктора Попраса.
    Внедорожник Lexus, который сбил пешеходов на тротуаре в Харькове
    kh.depo.ua

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Обвинительный акт в отношении Алены Зайцевой и Геннадия Дронова, которые проходят подозреваемыми в деле резонансного ДТП в центре Харькова, поступил в Киевский районный суд города, сообщается на сайте суда.

    Суд получил его в пятницу, 2 февраля, в 16:00.

    Зайцева обратилась к родителям погибших в жутком ДТП в Харькове. Видео
    Канал NewsOne на Youtube
    Зайцева обратилась к родителям погибших в жутком ДТП в Харькове

    Обвинительный акт распределен на судью Виктора Попраса.

    Смотрите также фотоленту: Смертельное ДТП в Харькове. Пересмотр меры пресечения Зайцевой

    Напомним, 18 октября прошлого года Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли шесть человек, пять пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора.

    Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия", Алене Зайцевой, которая была за рулем внедорожника, грозит до десяти лет лишения свободы.

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