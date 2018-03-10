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    Геннадий Дронов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 14
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    Судебное заседание по существу в деле о смертельном ДТП в Харькове
    На суде зачитали жуткие подробности гибели жертв ДТП в Харькове
    10:15 28.02.2018
    2209Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Согласно обвинительному акту прокурора Игоря Омельченко, причиной смерти трех пешеходов - Нины Кобысевой и Аллы и Анастасии Сокол стал отрыв сердца от артерий.
    Елена Зайцева и Геннадий Дронов
    ДТП в Харькове: у Дронова на суде замечена "шпаргалка"
    15:38 27.02.2018
    336
    По информации харьковских СМИ, всего в списке Геннадия Дронова более десяти пунктов, полностью исписанный лист A4.
    Елена Зайцева и Геннадий Дронов
    ДТП в Харькове: суд не смог принять решение по Зайцевой и Дронову
    18:49 06.02.2018
    802
    Отмечается, что обвинение потребовало продлить обоим фигурантам арест на 60 дней без права внесения залога. Геннадий Дронов не согласился с требованиями прокуратуры.
    Внедорожник Lexus, который сбил пешеходов на тротуаре в Харькове
    Резонансное ДТП в Харькове: дело передано в суд
    18:22 02.02.2018
    1760Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Павоохранители передали в суд обвинительный акт по делу ДТП с шестью погибшими, которое произошло в Харькове. Он поступил в Киевский районный суд города и распределен на судью Виктора Попраса.
    Второй подозреваемый в совершении масштабного ДТП в центре Харькова Геннадий Дронов
    Резонансное ДТП в Харькове: второй фигурант передумал обжаловать арест
    17:45 04.01.2018
    6756Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    По результатам рассмотрения ходатайства об отказе от апелляции коллегия судей приняла решение о закрытии апелляционного производства по жалобе Дронова.
    Подозреваемый в смертельном ДТП Геннадий Дронов во время заседания суда
    Второго фигуранта смертельного ДТП в Харькове оставили под стражей
    00:29 14.12.2017
    1428Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Заседание суда в среду, 13 декабря, прерывалось несколько раз в связи с тем, что подозреваемому Геннадию Дронову становилось плохо, однако прибывшие в суд медики заявили, что не видят причин для госпитализации подозреваемого.
    На месте ДТП в Харькове, в котором погибли 5 человек
    Смертельное ДТП в Харькове. Следствие готово передать материалы дела в суд
    01:59 21.11.2017
    1727Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Начальник отдела расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Александр Умников заявил, что материалы резонансного уголовного производства будут направлены в суд уже в конце ноября.
    Зайцева на следственном эксперименте
    В Харькове Зайцеву и Дронова привезли на совместный следственный эксперимент
    09:29 17.11.2017
    1510Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Подозреваемые в масштабном ДТП в Харькове поучаствовали в следственных действиях на месте трагедии.
    Евгений Пронин. Архивное фото
    Пронин: суд по кровавому ДТП в Харькове станет пинг-понгом адвокатов
    19:50 07.11.2017
    1472Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Юрист Евгений Пронин спрогнозировал, что второго подозреваемого в резонансном ДТП — водителя Volkswagen Touareg — ждет та же судьба, что и Елену Зайцеву.
    На месте ДТП в Харькове, в котором погибли 5 человек
    Второй участник смертельного ДТП в Харькове отрицает свою вину
    03:42 31.10.2017
    920
    Водитель Volkswagen Геннадий Дронов утверждает, что в момент столкновения скорость его авто составляла около 25 км/ч, а перекресток он пересекал на зеленый свет.
    Смертельное ДТП в Харькове. Внедорожник сбил группу пешеходов
    ДТП в Харькове: интервью с водителем Volkswagen
    09:17 25.10.2017
    10015Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Адвокат второго участника ДТП рассказал, что его клиент никакого отношения к правоохранительным органам не имеет – он частный предприниматель, и, если захочет, сам расскажет о том, кто находился с ним в авто.
    На месте ДТП в Харькове, в котором погибли 5 человек
    Второго участника смертельного ДТП в Харькове взяли под охрану
    03:13 24.10.2017
    3185Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    По словам адвоката Геннадия Дронова, управлявшего автомобилем Volkswagen Touareg, ни его клиент, ни он сам не просили применять к ним никаких средств безопасности.
    На месте ДТП в Харькове, в котором погибли 5 человек
    "Я ехал на зеленый свет 100%". Водитель Volkswagen о ДТП в Харькове
    16:00 23.10.2017
    3521Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Геннадий Дронов заверил, что "ехал на зеленый свет". При этом он пожаловался на постоянные головные боли, из-за чего находится в больнице. Мужчина посоветовал обращаться с вопросами к его адвокату.
    На месте смертельного ДТП в Харькове
    Адвокат второго участника резонансного ДТП в Харькове сделал заявление
    19:24 22.10.2017
    7112Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Адвокат водителя Volkswagen Touareg Сергей Перепелица сообщил, что сейчас Геннадий Дронов находится в больнице, у него постоянные головные боли. Он заявил, что тот не намерен скрываться от следствия.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Судебное заседание по существу в деле о смертельном ДТП в Харькове
    На суде зачитали жуткие подробности гибели жертв ДТП в Харькове
    10:15 28.02.2018
    2209
    Согласно обвинительному акту прокурора Игоря Омельченко, причиной смерти трех пешеходов - Нины Кобысевой и Аллы и Анастасии Сокол стал отрыв сердца от артерий.
    Елена Зайцева и Геннадий Дронов
    ДТП в Харькове: у Дронова на суде замечена "шпаргалка"
    15:38 27.02.2018
    336
    По информации харьковских СМИ, всего в списке Геннадия Дронова более десяти пунктов, полностью исписанный лист A4.
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