Заседание суда в среду, 13 декабря, прерывалось несколько раз в связи с тем, что подозреваемому Геннадию Дронову становилось плохо, однако прибывшие в суд медики заявили, что не видят причин для госпитализации подозреваемого.
Начальник отдела расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Александр Умников заявил, что материалы резонансного уголовного производства будут направлены в суд уже в конце ноября.
Адвокат второго участника ДТП рассказал, что его клиент никакого отношения к правоохранительным органам не имеет – он частный предприниматель, и, если захочет, сам расскажет о том, кто находился с ним в авто.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".