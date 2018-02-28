На суде зачитали жуткие подробности гибели жертв ДТП в Харькове

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. На заседании в Киевском районном суде Харькова по рассмотрению уголовного производства по обвинению Елены Зайцевой и Геннадия Дронова в совершении резонансного ДТП в Харькове прокурор Игорь Омельченко зачитал обвинительный акт, указав причины смерти жертв аварии.

В обвинительном акте с подробностями описаны травмы пострадавших и причины смерти жертв крушения, сообщает Gazeta.ua. Так, стало известно, что причиной смерти трех пешеходов — Нины Кобысевой и Аллы и Анастасии Сокол стал отрыв сердца от артерий. 27-летний Александр Евтеев погиб на месте от открытой черепно-мозговой травмы. Наталья Умаева погибла от многочисленных переломов, разрыва внутренних органов и черепно-мозговой травмы. Шестой жертвой ДТП стала 24-летняя Диана Берченко, которая через неделю после аварии от полученных травм скончалась в больнице, не выходя из комы.

Напомним, 18 октября прошлого года Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли шесть человек, пять пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора.

Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия", Алене Зайцевой, которая была за рулем внедорожника, грозит до десяти лет лишения свободы.