ДТП в Харькове: следователи назвали смягчающие обстоятельства для Зайцевой

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Следователи прокуратуры озвучили обвинения участникам смертельной аварии в центре Харькова, а также назвали обстоятельства, смягчающие вину водителя Lexus Алены Зайцевой.

Силовики обвинили обоих водителей по статье 286 УК Украины ("нарушение правил безопасности дорожного движения"). При этом находившейся за рулем Lexus Зайцевой инкриминируют несоблюдение ПДД, в результате которого шесть человек погибли и еще столько же — получили травмы. Дронова обвиняют в том, что он начал пересекать перекресток на запрещенный сигнал и не убедился в безопасности движения, что также стало причиной трагедии, сообщает NewsRoom.

Следователи прокуратуры отметили, что вину Зайцевой смягчает чистосердечное раскаяние и выплаты пострадавшим. У водителя Volkswagen Touareg таких смягчающих обстоятельств нет.

Зайцева в ходе судебного заседания снова признала свою вину, а также заявила о согласии с гражданскими исками потерпевших и готовности давать все необходимые показания. Геннадий Дронов, в свою очередь, отметил, что следствие не озвучивает данные о точной скорости авто и местоположении машин. Кроме того, мужчина не признал себя виновным и заявил, что не готов выплачивать компенсации.

Напомним, 18 октября прошлого года Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли шесть человек, пять пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора.

Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия", Алене Зайцевой, которая была за рулем внедорожника, грозит до десяти лет лишения свободы.