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    Общество

    ДТП в Харькове: следователи назвали смягчающие обстоятельства для Зайцевой

    (обновлено: )60813
    Сообщается, что Зайцева в ходе судебного заседания признала свою вину и согласилась с гражданскими исками потерпевших и готовности давать все необходимые показания.
    Судебное заседание по существу в деле о смертельном ДТП в Харькове
    УНИАН

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Следователи прокуратуры озвучили обвинения участникам смертельной аварии в центре Харькова, а также назвали обстоятельства, смягчающие вину водителя Lexus Алены Зайцевой.

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    Силовики обвинили обоих водителей по статье 286 УК Украины ("нарушение правил безопасности дорожного движения"). При этом находившейся за рулем Lexus Зайцевой инкриминируют несоблюдение ПДД, в результате которого шесть человек погибли и еще столько же — получили травмы. Дронова обвиняют в том, что он начал пересекать перекресток на запрещенный сигнал и не убедился в безопасности движения, что также стало причиной трагедии, сообщает NewsRoom.

    Следователи прокуратуры отметили, что вину Зайцевой смягчает чистосердечное раскаяние и выплаты пострадавшим. У водителя Volkswagen Touareg таких смягчающих обстоятельств нет.

    Зайцева в ходе судебного заседания снова признала свою вину, а также заявила о согласии с гражданскими исками потерпевших и готовности давать все необходимые показания. Геннадий Дронов, в свою очередь, отметил, что следствие не озвучивает данные о точной скорости авто и местоположении машин. Кроме того, мужчина не признал себя виновным и заявил, что не готов выплачивать компенсации.

    Напомним, 18 октября прошлого года Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли шесть человек, пять пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора.

    Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия", Алене Зайцевой, которая была за рулем внедорожника, грозит до десяти лет лишения свободы.

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