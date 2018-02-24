В центре Харькова произошло масштабное ДТП, есть пострадавшие

ГУНП в Харьковской области

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. В Харькове на улице Сумской в субботу столкнулись сразу четыре автомобиля, двое водителей с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. Об этом сообщает ГУНП в Харьковской области.

"В 16.20 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Сумской возле дома 36/38 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей "Фольксваген", "Тойота" и двух "Мерседесов"", — говорится в сообщении.

ГУНП в Харьковской области В центре Харькова произошло масштабное ДТП

В результате происшествия пострадали 28- и 54-летние водители транспортных средств. Оба пострадавшие доставлены в 4-ю больницу скорой и неотложной медицинской помощи города Харькова.

ГУНП в Харьковской области В центре Харькова произошло масштабное ДТП

Информация о происшествии зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.

Напомним, 18 октября прошлого года Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли шесть человек, пять пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора.

Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия", Алене Зайцевой, которая была за рулем внедорожника, грозит до десяти лет лишения свободы.