наверх
27.02.201817:00
Курсы валют НБУ
  • USD27.01+ 0.02
  • EUR33.27+ 0.08
Рубрики
Ещё
    Общество

    ДТП в Харькове: у Дронова на суде замечена "шпаргалка"

    (обновлено: )16320
    По информации харьковских СМИ, всего в списке Геннадия Дронова более десяти пунктов, полностью исписанный лист A4.
    Елена Зайцева и Геннадий Дронов
    newsroom.kh.ua

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Участник смертельной аварии в центре Харькова Геннадий Дронов во время судебного заседания пользуется "шпаргалкой", в которой записано, что ему нужно говорить.

    Записи водителя Volkswagen Touareg заметила корреспондент NewsRoom.

    newsroom.kh.ua
    Дронов со "шпаргалкой" на суде

    "В первом пункте указано "Сожаление о случившемся", во втором — "Извинение перед погибшими", всего в списке более десяти пунктов, полностью исписанный лист A4. Обвиняемый, после того, как заметил интерес представителей СМИ, спрятал свои записи", — сообщает корреспондент.

    По словам адвоката обвиняемого, список является личными пометками Геннадия Дронова, а не заранее подготовленным сценарием выступления. 

    Напомним, 18 октября прошлого года Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли шесть человек, пять пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора.

    Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия", Алене Зайцевой, которая была за рулем внедорожника, грозит до десяти лет лишения свободы.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Андрей Парубий
    Рада и столкновения: досрочные выборы?
    Масштабный снегопад во Львове
    Морозы атакуют: Украина в эпицентре непогоды
    Медуниверситет им. Богомольца
    Забастовка в университете Богомольца: чего хотят медики?
    Техника ВСУ в Мариупольском направлении
    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие