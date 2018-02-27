ДТП в Харькове: у Дронова на суде замечена "шпаргалка"

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Участник смертельной аварии в центре Харькова Геннадий Дронов во время судебного заседания пользуется "шпаргалкой", в которой записано, что ему нужно говорить.

Записи водителя Volkswagen Touareg заметила корреспондент NewsRoom.

newsroom.kh.ua Дронов со "шпаргалкой" на суде

"В первом пункте указано "Сожаление о случившемся", во втором — "Извинение перед погибшими", всего в списке более десяти пунктов, полностью исписанный лист A4. Обвиняемый, после того, как заметил интерес представителей СМИ, спрятал свои записи", — сообщает корреспондент.

По словам адвоката обвиняемого, список является личными пометками Геннадия Дронова, а не заранее подготовленным сценарием выступления.

Напомним, 18 октября прошлого года Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли шесть человек, пять пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора.

Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия", Алене Зайцевой, которая была за рулем внедорожника, грозит до десяти лет лишения свободы.