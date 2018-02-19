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    Общество

    Смертельное ДТП в Харькове. Зайцевой во время суда стало плохо

    (обновлено: )99811
    Зайцевой стало плохо, она попросила выйти на свежий воздух. Под присмотром конвойных девушка покинула клетку, но уже через пару минут вернулась туда с бутылкой воды.
    Алена Зайцева и Геннадий Дронов в суде
    newsroom.kh.ua

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. В понедельник, 19 февраля, в Киевском суде Харькова проходит первое заседание по сути в деле о смертельном ДТП на Сумской, сообщает NewsRoom.

    Заседание суда по пересмотру меры пресечения подозреваемой в аварии Елене Зайцевой в Харькове
    УНИАН
    Смертельное ДТП в Харькове. Пересмотр меры пресечения Зайцевой

    Перед началом заседания в зал доставили обоих подозреваемых — Алену Зайцеву и Геннадия Дронова. Практически сразу судья Виктор Попрас ушел в совещательную комнату, чтобы решить, можно ли опрашивать пострадавшую Анну Комар с помощью видеосвязи (девушка не смогла явиться в суд по уважительной причине).

    В это время Зайцевой стало плохо, она попросила выйти на свежий воздух. Под присмотром конвойных девушка покинула клетку, но уже через пару минут вернулась туда с бутылкой воды. 

    Напомним, 18 октября прошлого года Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли шесть человек, пять пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора.

    Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия", Алене Зайцевой, которая была за рулем внедорожника, грозит до десяти лет лишения свободы.

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