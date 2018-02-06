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    Общество

    ДТП в Харькове: суд не смог принять решение по Зайцевой и Дронову

    (обновлено: )31401
    Отмечается, что обвинение потребовало продлить обоим фигурантам арест на 60 дней без права внесения залога. Геннадий Дронов не согласился с требованиями прокуратуры.
    Елена Зайцева и Геннадий Дронов
    newsroom.kh.ua

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Киевский районный суд Харькова не смог избрать меру пресечения участникам резонансного ДТП Геннадию Дронову и Алене Зайцевой. 

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    Судья Виктор Попрас перенес оглашение своего решения на среду на 14:00. Обвинение потребовало продлить обоим фигурантам арест на 60 дней без права внесения залога. Позиции водителей относительно этого решения разделились — находившаяся за рулем Lexus Алена Зайцева заявила, что не будет протестовать против дальнейшего пребывания в СИЗО, а Геннадий Дронов не согласился с требованиями прокуратуры, сообщает NewsRoom

    "Мы не согласны с ходатайством о содержании под стражей. Я и мой подзащитный считаем, что прокурор возвращается к рискам, которые уже были опровергнуты", — заявил представитель водителя Volkswagen Touareg Сергей Перепелица.

    Адвокат Геннадия Дронова подал суду ходатайство о смягчении меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест. 

    Кроме того, участники аварии со своими юристами озвучили противоположные мнения относительно рассмотрения дела по существу. Защита мужчины, находившегося в Volkswagen Touareg, выступила против передачи обвинительного акта в суд, так как "еще рано об этом говорить", в то время как по словам Зайцевой судебное разбирательство уже можно начинать. 

    "Мы жаловались на нарушения. У нас есть много вопросов, которые остались без ответов. В обвинительном акте не установлено, кто где двигался, поэтому он частично заполнен домыслами. Я хочу, чтобы его вернули на доработку", — заявил Перепелица.

    Против передачи обвинения в нынешнем виде также высказались адвокаты Дмитрий Марцонь, представляющий близких четырех жертв ДТП, и Екатерина Калюжная, которая защищает семьи Евтеевых и Берченко. Остальные представители потерпевших не увидели в акте нарушений, требующих доработки.

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    Напомним, 18 октября прошлого года Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли шесть человек, пять пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора.

    Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия", Алене Зайцевой, которая была за рулем внедорожника, грозит до десяти лет лишения свободы.

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