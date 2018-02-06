ДТП в Харькове: суд не смог принять решение по Зайцевой и Дронову

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Киевский районный суд Харькова не смог избрать меру пресечения участникам резонансного ДТП Геннадию Дронову и Алене Зайцевой.

Судья Виктор Попрас перенес оглашение своего решения на среду на 14:00. Обвинение потребовало продлить обоим фигурантам арест на 60 дней без права внесения залога. Позиции водителей относительно этого решения разделились — находившаяся за рулем Lexus Алена Зайцева заявила, что не будет протестовать против дальнейшего пребывания в СИЗО, а Геннадий Дронов не согласился с требованиями прокуратуры, сообщает NewsRoom.

"Мы не согласны с ходатайством о содержании под стражей. Я и мой подзащитный считаем, что прокурор возвращается к рискам, которые уже были опровергнуты", — заявил представитель водителя Volkswagen Touareg Сергей Перепелица.

Адвокат Геннадия Дронова подал суду ходатайство о смягчении меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

Кроме того, участники аварии со своими юристами озвучили противоположные мнения относительно рассмотрения дела по существу. Защита мужчины, находившегося в Volkswagen Touareg, выступила против передачи обвинительного акта в суд, так как "еще рано об этом говорить", в то время как по словам Зайцевой судебное разбирательство уже можно начинать.

"Мы жаловались на нарушения. У нас есть много вопросов, которые остались без ответов. В обвинительном акте не установлено, кто где двигался, поэтому он частично заполнен домыслами. Я хочу, чтобы его вернули на доработку", — заявил Перепелица.

Против передачи обвинения в нынешнем виде также высказались адвокаты Дмитрий Марцонь, представляющий близких четырех жертв ДТП, и Екатерина Калюжная, которая защищает семьи Евтеевых и Берченко. Остальные представители потерпевших не увидели в акте нарушений, требующих доработки.

Смотрите также фотоленту: Смертельное ДТП в Харькове. Пересмотр меры пресечения Зайцевой

Напомним, 18 октября прошлого года Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли шесть человек, пять пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора.

Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия", Алене Зайцевой, которая была за рулем внедорожника, грозит до десяти лет лишения свободы.