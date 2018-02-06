Фото дня. Суд по делу ДТП в Харькове: Дронов и Зайцева вместе в "аквариуме"

В Харькове в Киевском суде во вторник проходило подготовительное заседание по делу смертельного ДТП в Харькове. Суд не смог избрать меру пресечения участникам резонансного ДТП Геннадию Дронову и Алене Зайцевой.

Судья Виктор Попрас перенес оглашение своего решения на среду на 14:00. Обвинение потребовало продлить обоим фигурантам арест на 60 дней без права внесения залога. Позиции водителей относительно этого решения разделились — находившаяся за рулем Lexus Алена Зайцева заявила, что не будет протестовать против дальнейшего пребывания в СИЗО, а Геннадий Дронов не согласился с требованиями прокуратуры, сообщает NewsRoom.

Адвокат Геннадия Дронова подал суду ходатайство о смягчении меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

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Напомним, 18 октября прошлого года Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли шесть человек, пять пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора.

Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия", Алене Зайцевой, которая была за рулем внедорожника, грозит до десяти лет лишения свободы.