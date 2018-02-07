Резонансное ДТП в Харькове. Суд принял решение по Зайцевой и Дронову

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Киевский районный суд Харькова удовлетворил ходатайство прокуратуры и назначил рассмотрение дела о кровавом ДТП по сути на 19 февраля на 14.00. Об этом пишет "Сегодня".

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Кроме того, суд продлил меру пресечения подозреваемым Елене Зайцевой и Геннадию Дронову до 7 апреля без права внесения залога.

Ранее обвинительный акт в отношении Елены Зайцевой и Геннадия Дронова, подозреваемых в смертельном ДТП, поступил в Киевский райсуд города.