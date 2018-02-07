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    Общество

    Резонансное ДТП в Харькове. Суд принял решение по Зайцевой и Дронову

    Тема:

    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание (163)

    (обновлено: )107110
    Как сообщается с зала заседания, суд продлил меру пресечения подозреваемым Елене Зайцевой и Геннадию Дронову до 7 апреля без права внесения залога.
    Елена Зайцева и Геннадий Дронов
    newsroom.kh.ua

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Киевский районный суд Харькова удовлетворил ходатайство прокуратуры и назначил рассмотрение дела о кровавом ДТП по сути на 19 февраля на 14.00. Об этом пишет "Сегодня".

    Смотрите также фотоленту: Смертельное ДТП в Харькове. Пересмотр меры пресечения Зайцевой

    Кроме того, суд продлил меру пресечения подозреваемым Елене Зайцевой и Геннадию Дронову до 7 апреля без права внесения залога.

    Ранее обвинительный акт в отношении Елены Зайцевой и Геннадия Дронова, подозреваемых в смертельном ДТП, поступил в Киевский райсуд города.

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