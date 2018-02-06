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    Общество

    Один из пострадавших в ДТП в Харькове взял деньги у семьи Зайцевой

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    Адвокат Юрий Неудачин сообщил, что парень в результате аварии получил серьезную травму ноги и компенсацию от семьи участницы аварии пострадавший принял, чтобы оплатить лечение.
    Заседание суда по пересмотру меры пресечения подозреваемой в аварии Елене Зайцевой в Харькове
    УНИАН

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Один из пострадавших в смертельной аварии в центре Харькова принял компенсацию от семьи водителя Lexus Алены Зайцевой.

    Оформление ДТП. Архивное фото
    УНИАН
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    Об этом адвокат Юрий Неудачин рассказал во время судебного разбирательства, сообщает newsroom.kh.ua.

    По словам парня, в результате ДТП харьковчанин 

    "От семьи Зайцевой я получил 50 тысяч гривен, хотел покрыть медицинские расходы, но на все этой суммы не хватило. Сейчас юристы составляют гражданский иск, в котором будет заложена необходимая компенсация", — сообщил Юрий Неудачин.

    Отметим, что несколько семей погибших вернули Зайцевым полученные средства. 

    "Перечисленную помощь они получили, но вернули деньги назад. Иски по поводу компенсации мои клиенты не подавали и я пока не могу сказать, будут ли они", — рассказала адвокат Екатерина Калюжная, представляющая в суде интересы семей Берченко и Евтеевых.

    Смотрите также фотоленту: Смертельное ДТП в Харькове. Пересмотр меры пресечения Зайцевой

    Напомним, 18 октября прошлого года Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли шесть человек, пять пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора.

    Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия", Алене Зайцевой, которая была за рулем внедорожника, грозит до десяти лет лишения свободы.

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