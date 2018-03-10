Юрист Евгений Пронин в эфире "ГС" отметил, что прошло уже 1,5 года с момента, когда представители власти заявили, что мы будем возвращать украинские активы. По его словам, этого так и не произошло, поскольку есть свои люди, свои рычаги давления.
В Харькове задержали инспектора, которая требовала за оформление травматического оружия 12 тысяч гривен. По словам юриста Евгения Пронина, даже после переаттестации полиции продолжается оформление оружия через взятки.
По мнению директора юридической компании "Пронин и партнеры", к делу полицейской из Харькова, которую поймали на получении взятки за регистрацию травматического оружия, добавят статью за превышение должностных полномочий.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".