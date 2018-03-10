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    Евгений Пронин

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Евгений Пронин. Архивное фото
    Пронин: суд по кровавому ДТП в Харькове станет пинг-понгом адвокатов
    19:50 07.11.2017
    1472Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Юрист Евгений Пронин спрогнозировал, что второго подозреваемого в резонансном ДТП — водителя Volkswagen Touareg — ждет та же судьба, что и Елену Зайцеву.
    Владислав Каськив
    Правдивая версия об экстрадиции Каськива пока не звучала - юрист
    07:59 02.11.2017
    141Добровольная экстрадиция Каськива. Что дальше?
    Версии возвращения Каськива в Украину настолько биполярны, что между ними должна быть золотая середина, заявил в эфире радиостанции Голос Столицы юрист Евгений Пронин.
    Евгений Пронин. Архивное фото
    Сюрпризы безвиза. Осталось много непереведенных документов – Пронин
    14:54 25.05.2017
    3460Европа открывает для украинцев свои границы
    Адвокат Евгений Пронин намерен 12 июня пересечь границу с ЕС по биометрическому паспорту. По его словам, кроме паспорта, достаточно с собой иметь страховку и карточку с деньгами.
    В Одессе полиция накрыла казино для VIP-клиентов
    Юрист: нелегальные казино "крышуют" на очень высоком уровне
    12:14 19.01.2017
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    Юрист Евгений Пронин в эфире "ГС" прокомментировал, почему рейды активистов и бойцов АТО по нелегальным игорным заведениям не приведут к адекватным результатам.
    Виктор Янукович
    Почему средства "семьи" Януковича не возвращаются в Украину. Мнение юриста
    14:14 14.09.2016
    988Добровольная экстрадиция Каськива. Что дальше?
    Юрист Евгений Пронин в эфире "ГС" отметил, что прошло уже 1,5 года с момента, когда представители власти заявили, что мы будем возвращать украинские активы. По его словам, этого так и не произошло, поскольку есть свои люди, свои рычаги давления.
    Оружие. Архивное фото
    В Украине до 80% оружия оформлено с помощью взяток - юрист
    13:19 07.09.2016
    102Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    В Харькове задержали инспектора, которая требовала за оформление травматического оружия 12 тысяч гривен. По словам юриста Евгения Пронина, даже после переаттестации полиции продолжается оформление оружия через взятки.
    Наручники
    Харьковской полицейской грозит до 8 лет за взятки — юрист
    11:08 07.09.2016
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    По мнению директора юридической компании "Пронин и партнеры", к делу полицейской из Харькова, которую поймали на получении взятки за регистрацию травматического оружия, добавят статью за превышение должностных полномочий.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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