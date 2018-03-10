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Юрист Евгений Пронин в эфире "ГС" отметил, что прошло уже 1,5 года с момента, когда представители власти заявили, что мы будем возвращать украинские активы. По его словам, этого так и не произошло, поскольку есть свои люди, свои рычаги давления.