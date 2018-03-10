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Инцидент произошел рано утром в понедельник. Частный автобус, перевозивший около 30 человек, направлялся из города Хайдарбад в город Какинада в штате Андхра-Прадеш. Автобус выбил ограждение и вылетел в канал, приземлившись при этом на крышу.