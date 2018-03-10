Кровавые ДТП уже давно не шокируют простых украинцев. Но когда в очередной аварии фигурирует кортеж самого президента – шумиха поднимается изрядная, в том числе и в соцсетях. Как отреагировали простые украинцы на "президентское" ДТП?
Выжившая в жутком ДТП жительница Харькова рассказывает, что все силы уходят на то, чтобы научиться ходить заново, в Днепре и других городах прошли митинги военных пенсионеров, а в Виннице позеленеет вода. Самое интересное из регионов – в обзоре РИА Новости Украина.
Член комиссии Киевсовета по вопросам транспорта заявил, что нужно ужесточить нормы выпуска старого транспорта на дороги столицы. А президент союза перевозчиков Украины отметил, что перевозчики вынуждены соревноваться за пассажиров.
Под Киевом обокрали медика Татьяну Ярошенко, в тот момент когда она оказывала первую помощь пострадавшему в ДТП. После того как пострадавшего в ДТП забрала скорая помощь, медик вернулась к машине и обнаружила, что с переднего сиденья исчез ее рюкзак.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Кровавые ДТП уже давно не шокируют простых украинцев. Но когда в очередной аварии фигурирует кортеж самого президента – шумиха поднимается изрядная, в том числе и в соцсетях. Как отреагировали простые украинцы на "президентское" ДТП?
В результате аварии пожилая женщина погибла на месте, ее попутчик находится в тяжелом состоянии в реанимации. По словам представителей дорожной полиции, водителем Peugeot была девушка, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Член комиссии Киевсовета по вопросам транспорта заявил, что нужно ужесточить нормы выпуска старого транспорта на дороги столицы. А президент союза перевозчиков Украины отметил, что перевозчики вынуждены соревноваться за пассажиров.
Выжившая в жутком ДТП жительница Харькова рассказывает, что все силы уходят на то, чтобы научиться ходить заново, в Днепре и других городах прошли митинги военных пенсионеров, а в Виннице позеленеет вода. Самое интересное из регионов – в обзоре РИА Новости Украина.
Под Киевом обокрали медика Татьяну Ярошенко, в тот момент когда она оказывала первую помощь пострадавшему в ДТП. После того как пострадавшего в ДТП забрала скорая помощь, медик вернулась к машине и обнаружила, что с переднего сиденья исчез ее рюкзак.
Полиция устанавливает причины дорожно-транспортного происшествия в Мариуполе, в результате которого один человек погиб и восемь пострадали, сообщается на сайте управления Национальной полиции Украины в Донецкой области.
Полиция устанавливает причины дорожно-транспортного происшествия в Мариуполе, в результате которого один человек погиб и восемь пострадали, сообщается на сайте управления Национальной полиции Украины в Донецкой области.
После изнурительной жары в Украину пришли дожди с грозами. Так, в результате ухудшения погодных условий почти 100 населенных пунктов остались без света, в Николаеве затоплен ряд улиц, а в Херсонской области пронесся ураган.
Фургон наехал на людей, выходивших из мечети в Финсбери парке в Лондоне. По словам очевидцев, нападение было совершено вскоре после полуночи по местному времени. Автомобиль съехал с дороги и врезался в пешеходов, выходивших из мечети.
В Киеве на огромной скорости Daewoo Lanos вылетел с дороги в столб и кювет. От сильного бокового удара легковушку разорвало на две части, а фрагменты тел погибших разбросало на десятки метров. Все четыре человека в салоне авто погибли мгновенно.
ДТП произошло вечером 12 марта на Столичном шоссе. Водитель Volkswagen по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения, где врезался в двигавшийся навстречу Porsche, принадлежавший Алексею Резникову.
В Киеве в воскресенье произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля патрульной полиции Toyota Prius и Daewoo Lanos. Авария произошла на улице Луговой, возле торгового центра "Караван".
Полиция устанавливает причины дорожно-транспортного происшествия в Мариуполе, в результате которого один человек погиб и восемь пострадали, сообщается на сайте управления Национальной полиции Украины в Донецкой области.
В субботу под Екатеринбургом у длинномера Renault с полуприцепом, загруженным щебнем, лопнуло колесо. Большегруз вынесло на встречную полосу, где он врезался в УАЗ, а опрокинувшимся прицепом придавил вторую машину той же модели.
В воскресенье в Николаеве автомобиль патрульной полиции Toyota Prius врезался в столб. Патрульный автомобиль получил серьезные повреждения. Правоохранители ехали на экстренный вызов - якобы неизвестный в магазине угрожал гранатой.
В Тернопольской области автобус с туристами упал в пропасть. Есть пострадавшие и погибшая. Авария произошла в субботу вечером, туристы из Коломыи Ивано-Франковской области ехали в автобусе отдыхать на море в Одесскую область.
Cпортсмен из Новой Зеландии Скотт Диксон команды Chip Ganassi Racing попал в серьезную аварию на гонке "500 миль Индианаполиса". Причиной аварии стало столкновение Диксона с другим гонщиком, который не справился с управлением при выходе из поворота.
ДТП с участием 19 автомобилей произошло в провинции Гуандун на юге Китая, в результате чего погибли шесть человек, еще 15 пострадали. Авария произошла в 9.29 по местному времени на шоссе в районе городе Цинъюань.
В Киеве на Бориспольской трассе произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого было разбито пять автомобилей. Отмечается, что авария произошла неподалеку от остановки Малая Александровка, в направлении Борисполя.
На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск столкнулись пассажирский автобус, грузовик и два легковых автомобиля. По сведениям югорских властей, этим автобусом детская команда возвращалась с соревнований по спортивной акробатике из Ханты-Мансийска в Нефтеюганск.
Пo данным Департамента пo кoнтрoлю за загрязнением oкружающей среды, индекс качества вoздуха в индийскoй стoлице сooтветствует пoказателю "тяжелая степень загрязнения". Этoму спoсoбствует безветренная пoгoда, устанoвившаяся в региoне.
В центре Киева, на ул. Грушевского, белый Mercedes не справился с управлением и врезался в памятник герою "Небесной сотни" Михаилу Жизневскому. Mercedes двигался в сторону правительственного квартала, ДТП произошло возле стадиона "Динамо".
Инцидент произошел рано утром в понедельник. Частный автобус, перевозивший около 30 человек, направлялся из города Хайдарбад в город Какинада в штате Андхра-Прадеш. Автобус выбил ограждение и вылетел в канал, приземлившись при этом на крышу.
Авария произошла вечером 12 марта на Столичном шоссе. Водитель Volkswagen по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения, где врезался в двигавшийся навстречу Porsche, принадлежавший Алексею Резникову.
Число погибших в субботу при крушении высокоскоростного поезда TGV на востоке Франции возросло до 10 человек. Ранее сообщалось, что на борту поезда находились около 50 человек: семеро погибли, десять тяжело ранены.
В день 29-й годовщины Чернобыльской трагедии президент посетил ЧАЭС. Петр Порошенко почтил память Героев Чернобыля возложением цветов к памятнику у административного корпуса станции, сообщается на сайте президента.
Полиция устанавливает причины дорожно-транспортного происшествия в Мариуполе, в результате которого один человек погиб и восемь пострадали, сообщается на сайте управления Национальной полиции Украины в Донецкой области.