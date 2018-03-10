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    • Источники: РИА Новости Украина
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    Смертельно ДТП в Польше, погибли украинцы
    Смертельное ДТП в Польше: в МИД подтвердили гибель украинцев
    13:00 09.03.2018
    379
    Как сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца, четыре человека в результате дорожно-транспортного происшествия в Польше попали в больницу.
    Смертельно ДТП в Польше, погибли украинцы
    В Польше авто с украинскими заробитчанами попало под грузовик
    21:59 08.03.2018
    755Европа открывает для украинцев свои границы
    По информации польской полиции, водитель Ford, двигаясь в направлении Перемышля, внезапно выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком с прицепом.
    Екатерина Одарченко
    Порошенко простят наезд кортежа на пенсионера — политолог
    19:19 07.03.2018
    1060Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Политолог Екатерина Одарченко прогнозирует, что ДТП с участием кортежа Порошенко не повлияет на его репутацию среди избирателей, поскольку имидж президента базируется совсем на другом.
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Будни президента. При реальной опасности охрана будет стрелять на поражение
    17:18 07.03.2018
    1312Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Кортеж президента Украины Петра Порошенко в центре столицы сбил пожилого мужчину. А мог и убить, если бы охранники посчитали, что дед замышляет покушение на гаранта.
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    ДТП с кортежем Порошенко: комментарий Нацполиции
    15:19 07.03.2018
    653Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Спикер ГУ Нацполиции в Киеве Оксана Блищик отметила, что как только пострадавший будет в состоянии общаться, правоохранители проведут все необходимые следственные действия.
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    С президентом у нас разные дороги: соцсети о ДТП с кортежем Порошенко
    14:51 07.03.2018
    1316Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Кровавые ДТП уже давно не шокируют простых украинцев. Но когда в очередной аварии фигурирует кортеж самого президента – шумиха поднимается изрядная, в том числе и в соцсетях. Как отреагировали простые украинцы на "президентское" ДТП?
    Андрей Портнов. Архивное фото
    Нелюбовь. Порошенко начал лично давить украинцев кортежем - Портнов
    13:55 07.03.2018
    841Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Юрист Андрей Портнов считает, что авария с кортежем президента демонстрирует, что главе государства неважно, сколько украинцев он лишил жизни и здоровья.
    В результате аварии полицейского авто и эвакуатора в Киеве пострадали двое
    В Киеве полицейское авто влетело в эвакуатор
    08:46 05.03.2018
    385
    По информации СМИ, произошло ночное ДТП с участием полиции в Киеве на Бальзака 61, на пустой дороге в 3 часа ночи патрульный Prius не тормозя врезался в эвакуатор.
    Шотландский дрифт. По гололеду автобус виртуозно обогнул встречную машину. Видео
    Виртуозный дрифт. Автобус едва не снес машину, выехавшую на встречку 
    09:25 02.03.2018
    364
    В столице Шотландии Эдинбурге водитель автобуса виртуозно избежал столкновения с автомобилем, выехавшим на встречную полосу из-за гололеда.
    В Черкассах троллейбус вылетел с дороги
    В Черкассах из-за гололеда троллейбус вынесло в кювет
    11:17 01.03.2018
    149Украина остановилась в снежных заносах
    По словам жителя Черкасс Валерия Мироненко, чтобы избежать столкновения с машиной, которую резко начало заносить, водитель троллейбуса мгновенно и профессионально отреагировал на ситуацию.
    Судебное заседание по существу в деле о смертельном ДТП в Харькове
    На суде зачитали жуткие подробности гибели жертв ДТП в Харькове
    10:15 28.02.2018
    2203Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Согласно обвинительному акту прокурора Игоря Омельченко, причиной смерти трех пешеходов - Нины Кобысевой и Аллы и Анастасии Сокол стал отрыв сердца от артерий.
    Смертельная авария во Львове. Девочку на санках сбил микроавтобус
    Во Львове ребенок на санках попал под микроавтобус, водитель скрылся
    01:58 26.02.2018
    258
    По информации депутата Львовского горсовета и руководителя сообщества VARTA1 Игоря Зинкевича, наезд совершен автомобилем Renault Master белого цвета с номерным знаком ВС8409ЕО.
    Смертельная авария в Киеве. Пешеход выбежал на дорогу с 8 полосным движением. Видео
    В Киеве пешеход попал под машину, пытаясь перебежать 8 полосную дорогу 
    23:21 25.02.2018
    200
    По информации СМИ, для перебегавшего дорогу пешехода все закончилось "мгновенной смертью", ужасом для родных и громадной кучей хлопот для водителя Daewoo.
    Под Ровно фура вылетела в кювет и зависла над дорогой. Видео
    Под Ровно фура вылетела в кювет и нависла над дорогой 
    11:27 22.02.2018
    423
    В селе Колоденка возле Ровно фура вылетела в кювет и нависла над проезжей частью. Видео происшествия появилось в четверг с утра в интернете и было опубликовано рядом местных СМИ.
    В Киеве произошло ДТП с машиной Uber
    В Киеве водитель без прав влетел в столб на машине Uber
    08:36 22.02.2018
    164
    По информации СМИ, водитель автомобиля Skoda, не справился с управлением и въехал в столб. В срочном порядке он был госпитализирован с различными травмами.
    Митинг пенсионеров
    Темы дня в Украине: волна митингов и зеленая вода в Виннице
    17:55 19.02.2018
    419
    Выжившая в жутком ДТП жительница Харькова рассказывает, что все силы уходят на то, чтобы научиться ходить заново, в Днепре и других городах прошли митинги военных пенсионеров, а в Виннице позеленеет вода. Самое интересное из регионов – в обзоре РИА Новости Украина.
    Общественный транспорт. Архивное фото
    Эксперт: порядок будет, когда водителей маршруток отстранят от денег
    17:13 19.02.2018
    811
    Член комиссии Киевсовета по вопросам транспорта заявил, что нужно ужесточить нормы выпуска старого транспорта на дороги столицы. А президент союза перевозчиков Украины отметил, что перевозчики вынуждены соревноваться за пассажиров.
    Смертельное ДТП в Харьковской области, Audi врезалась в фуру
    В Харьковской области Audi влетел в фуру, четверо погибших
    14:53 16.02.2018
    689
    В результате аварии погибли водитель и три пассажира Audi – женщины 31, 50, 66 лет. Еще один пассажир, 39-летний житель города Изюм, получил телесные повреждения.
    Татьяна Ярошенко
    Под Киевом обокрали медика, который спасал пострадавшего в ДТП
    15:24 15.02.2018
    368Криминальные войны в Украине
    Под Киевом обокрали медика Татьяну Ярошенко, в тот момент когда она оказывала первую помощь пострадавшему в ДТП. После того как пострадавшего в ДТП забрала скорая помощь, медик вернулась к машине и обнаружила, что с переднего сиденья исчез ее рюкзак.
    Полицейский погиб в лобовом столкновении в Киеве. Видео
    Полицейский погиб в лобовом столкновении в Киеве 
    09:58 15.02.2018
    417
    В Киеве на улице Лобановского произошло лобовое столкновение автомобилей Honda и Volkswagen. В результате происшествия погиб сотрудник полиции, сообщает dtp.kiev.ua.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Судебное заседание по существу в деле о смертельном ДТП в Харькове
    На суде зачитали жуткие подробности гибели жертв ДТП в Харькове
    10:15 28.02.2018
    2203
    Согласно обвинительному акту прокурора Игоря Омельченко, причиной смерти трех пешеходов - Нины Кобысевой и Аллы и Анастасии Сокол стал отрыв сердца от артерий.
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    С президентом у нас разные дороги: соцсети о ДТП с кортежем Порошенко
    14:51 07.03.2018
    1316
    Кровавые ДТП уже давно не шокируют простых украинцев. Но когда в очередной аварии фигурирует кортеж самого президента – шумиха поднимается изрядная, в том числе и в соцсетях. Как отреагировали простые украинцы на "президентское" ДТП?
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Будни президента. При реальной опасности охрана будет стрелять на поражение
    17:18 07.03.2018
    1312
    Кортеж президента Украины Петра Порошенко в центре столицы сбил пожилого мужчину. А мог и убить, если бы охранники посчитали, что дед замышляет покушение на гаранта.
    Екатерина Одарченко
    Порошенко простят наезд кортежа на пенсионера — политолог
    19:19 07.03.2018
    1060
    Политолог Екатерина Одарченко прогнозирует, что ДТП с участием кортежа Порошенко не повлияет на его репутацию среди избирателей, поскольку имидж президента базируется совсем на другом.
    Нетрезвая девушка на Peugeot снесла двух людей на тротуаре под Киевом
    Смертельная авария под Киевом. Девушка на Peugeot снесла пешеходов
    01:33 12.02.2018
    1026
    В результате аварии пожилая женщина погибла на месте, ее попутчик находится в тяжелом состоянии в реанимации. По словам представителей дорожной полиции, водителем Peugeot была девушка, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения.
    Андрей Портнов. Архивное фото
    Нелюбовь. Порошенко начал лично давить украинцев кортежем - Портнов
    13:55 07.03.2018
    841
    Юрист Андрей Портнов считает, что авария с кортежем президента демонстрирует, что главе государства неважно, сколько украинцев он лишил жизни и здоровья.
    Общественный транспорт. Архивное фото
    Эксперт: порядок будет, когда водителей маршруток отстранят от денег
    17:13 19.02.2018
    811
    Член комиссии Киевсовета по вопросам транспорта заявил, что нужно ужесточить нормы выпуска старого транспорта на дороги столицы. А президент союза перевозчиков Украины отметил, что перевозчики вынуждены соревноваться за пассажиров.
    Смертельно ДТП в Польше, погибли украинцы
    В Польше авто с украинскими заробитчанами попало под грузовик
    21:59 08.03.2018
    755
    По информации польской полиции, водитель Ford, двигаясь в направлении Перемышля, внезапно выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком с прицепом.
    Смертельное ДТП в Харьковской области, Audi врезалась в фуру
    В Харьковской области Audi влетел в фуру, четверо погибших
    14:53 16.02.2018
    689
    В результате аварии погибли водитель и три пассажира Audi – женщины 31, 50, 66 лет. Еще один пассажир, 39-летний житель города Изюм, получил телесные повреждения.
    Автомобиль из-за гололеда вылетел с дороги и сбил пешехода в Киеве
    Смертельная авария в Киеве: BMW вылетел с дороги и сбил женщину 
    11:21 14.02.2018
    678
    В Киеве на ул. Хоткевича из-за гололеда на проезжей части автомобиль BMW вылетел с дороги сбил женщину-пешехода, сообщает dtp.kiev.ua.
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    ДТП с кортежем Порошенко: комментарий Нацполиции
    15:19 07.03.2018
    653
    Спикер ГУ Нацполиции в Киеве Оксана Блищик отметила, что как только пострадавший будет в состоянии общаться, правоохранители проведут все необходимые следственные действия.
    В Сумах мажор сбил 16-летнюю девушку, родственники собирают митинг
    В Сумах директор колонии сбил девушку, пострадавшая в коме
    04:24 11.02.2018
    625
    По информации прокуратуры, подозреваемый задержан и находится в изоляторе временного содержания. Следствие уже подготовило ходатайство о его мере пресечения - в виде содержания под стражей.
    Под Ровно фура вылетела в кювет и зависла над дорогой. Видео
    Под Ровно фура вылетела в кювет и нависла над дорогой 
    11:27 22.02.2018
    423
    В селе Колоденка возле Ровно фура вылетела в кювет и нависла над проезжей частью. Видео происшествия появилось в четверг с утра в интернете и было опубликовано рядом местных СМИ.
    Митинг пенсионеров
    Темы дня в Украине: волна митингов и зеленая вода в Виннице
    17:55 19.02.2018
    419
    Выжившая в жутком ДТП жительница Харькова рассказывает, что все силы уходят на то, чтобы научиться ходить заново, в Днепре и других городах прошли митинги военных пенсионеров, а в Виннице позеленеет вода. Самое интересное из регионов – в обзоре РИА Новости Украина.
    Полицейский погиб в лобовом столкновении в Киеве. Видео
    Полицейский погиб в лобовом столкновении в Киеве 
    09:58 15.02.2018
    417
    В Киеве на улице Лобановского произошло лобовое столкновение автомобилей Honda и Volkswagen. В результате происшествия погиб сотрудник полиции, сообщает dtp.kiev.ua.
    В результате аварии полицейского авто и эвакуатора в Киеве пострадали двое
    В Киеве полицейское авто влетело в эвакуатор
    08:46 05.03.2018
    385
    По информации СМИ, произошло ночное ДТП с участием полиции в Киеве на Бальзака 61, на пустой дороге в 3 часа ночи патрульный Prius не тормозя врезался в эвакуатор.
    Смертельно ДТП в Польше, погибли украинцы
    Смертельное ДТП в Польше: в МИД подтвердили гибель украинцев
    13:00 09.03.2018
    379
    Как сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца, четыре человека в результате дорожно-транспортного происшествия в Польше попали в больницу.
    Татьяна Ярошенко
    Под Киевом обокрали медика, который спасал пострадавшего в ДТП
    15:24 15.02.2018
    368
    Под Киевом обокрали медика Татьяну Ярошенко, в тот момент когда она оказывала первую помощь пострадавшему в ДТП. После того как пострадавшего в ДТП забрала скорая помощь, медик вернулась к машине и обнаружила, что с переднего сиденья исчез ее рюкзак.
    Шотландский дрифт. По гололеду автобус виртуозно обогнул встречную машину. Видео
    Виртуозный дрифт. Автобус едва не снес машину, выехавшую на встречку 
    09:25 02.03.2018
    364
    В столице Шотландии Эдинбурге водитель автобуса виртуозно избежал столкновения с автомобилем, выехавшим на встречную полосу из-за гололеда.
    В Мариуполе авто столкнулся с маршруткой, есть погибшие. Видео
    Авто влетело в маршрутку в Мариуполе, есть жертвы 
    11:38 14.02.2018
    284
    Полиция устанавливает причины дорожно-транспортного происшествия в Мариуполе, в результате которого один человек погиб и восемь пострадали, сообщается на сайте управления Национальной полиции Украины в Донецкой области.
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