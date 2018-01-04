Резонансное ДТП в Харькове: второй фигурант передумал обжаловать арест

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КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Второй участник смертельного ДТП в Харькове Геннадий Дронов отказался от своей апелляции, которую он подал на решение суда о продлении ему меры пресечения в виде содержания под стражей, сообщает пресс-служба Апелляционного суда Харьковской области.

"Подозреваемый Геннадий Дронов отказался принимать участие в судебном заседании в режиме видеоконференцсвязи в помещении Харьковского учреждения исполнения наказаний (№27), направив в суд заявление об отказе. К началу апелляционного рассмотрения от Геннадия Дронова поступило заявление в порядке ч.1 ст.403 УПК Украины об отказе от поданной им апелляционной жалобы", — говорится в сообщении.

Также, согласно данным Апелляционного суда, аналогичное заявление подал и адвокат Дронова.

По результатам рассмотрения ходатайства об отказе от апелляции коллегия судей приняла решение о закрытии апелляционного производства по жалобе Дронова.

Напомним, 18 октября внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли шесть человек, пять пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия" девушке грозит до десяти лет лишения свободы.

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