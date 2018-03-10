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    расследование

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 590
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    Следственный комитет РФ
    Правоохранители РФ прокомментировали найденные в мешке в Хабаровске кисти рук
    16:10 08.03.2018
    1185
    По информации Следственного комитета РФ, найденные биологические объекты (кисти рук) не имеют криминального происхождения, но были утилизированы не предусмотренным законом способом.
    Полеты бригады тактической авиации командования Центр ВВС Украины
    В ВВС Украины сообщили об исчезновении секретного документа
    17:20 03.03.2018
    811
    Как сообщают СМИ, потерянный документ - это совместный приказ Министерства обороны и Генерального штаба от 10 марта 2017 года об утверждении инструкции для проведения мобилизации.
    Полиция Хмельницка задержала мужчину, который убил мать и пытался бежать
    Убийство женщины в Хмельницкой области. Труп пролежал в квартире 4 месяца
    12:21 02.03.2018
    517Криминальные войны в Украине
    По информации полиции, 58-летняя женщина жила в райцентре Красилов, но очень часто выезжала на заработки за границу. Именно поэтому никого не удивило ее внезапное исчезновение в октябре прошлого года.
    Полиция в Азербайджане
    Зверское убийство родственников экс-главы AFFA: детали
    13:45 28.02.2018
    284
    В расследовании убийства сестры президента Ассоциации футбольных федераций Азербайджана появились новые детали. По данным следствия, преступники целиком обмотали жертву широким скотчем, и женщина скончалась от удушья.
    Бывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото
    В ГПУ отреагировали на пресс-конференцию Януковича
    11:25 28.02.2018
    915Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    По словам прокурора ГПУ Руслана Кравченко, анонсированная пресс-конференция в очередной раз подтверждает, что обвиняемый осведомлен о ходе судебного процесса в отношении него, а это значит, что заочный процесс законный и не нарушает прав человека.
    В Одессе нашли обезглавленное тело девушки
    В Одессе неизвестный обезглавил девушку
    10:31 28.02.2018
    2714Криминальные войны в Украине
    По информации СМИ, обезглавленное тело девушки было обнаружено в квартире на Средней в Одессе, чуть позже на углу 2-го Разумовского переулка полиция нашла голову несчастной.
    Видео. Якубин о Саакашвили в контексте истории с грузинскими снайперами
    Саакашвили не дали заговорить о "грузинских снайперах" - политолог 
    00:42 26.02.2018
    1120Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    Годовщина Майдана каждый раз возвращает нас к слепому пятну: что же действительно там происходило? Не выяснено, кто стрелял, но появляется все больше подробностей, которые противоречат "официальной" версии, заявил политолог Алексей Якубин.
    Елена Дьяченко
    Вместо расследования убийств на Майдане будет мемориал - Дьяченко
    17:21 21.02.2018
    518Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    Как отметила политэксперт Елена Дьяченко, невозможно представить ни в одной цивилизованной стране, чтобы в годовщину трагедии кто-либо давал властям советы усилить реформы.
    Майдан накануне юбилея революции
    Тренд дня: "жертвы Майдана и шайка, получившая выгоду на крови"
    13:15 21.02.2018
    2524Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    Блоггеры и полититологи прокомментировали отсутствие за четыре года конкретных результатов по расследованию расстрелов на Майдане 18-20 февраля 2014 года.
    В центре Киева устроили тихую акцию в честь погибших майдановцев
    Следствие по всем делам Майдана в тупике
    12:00 21.02.2018
    967Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    Президент недоволен темпами расследования преступлений, а правоохранители и адвокаты прямо заявляют, что объективному процессу постоянно мешают. При такой ситуации "дело Майдана" может затянуться на десятилетия.
    Юрий Лисничий
    Приговор Януковичу вынесут до конца года - Лесничий
    10:46 21.02.2018
    138Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Учитывая тот факт, что Порошенко не был ни организатором Майдана, ни власти в то время, его свидетельства по делу Януковича будут носить общеполитический характер, отметил эксперт.
    Павел Дикань
    Адвокат Павел Дикань: расследованию дел Майдана мешают
    17:33 19.02.2018
    770Расследование убийств на Майдане. Медленно и скрытно
    Расследованию мешают и руководство ГПУ, и законодатели, которые своими инициативами делают только хуже. При этом некоторые подозреваемые продолжают работать в силовых органах и на суды приезжают прямо со службы, рассказывает адвокат Павел Дикань.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Порошенко сделал важное заявление о процессе по Евромайдану
    12:32 18.02.2018
    1060Расследование убийств на Майдане. Медленно и скрытно
    Как заявил президент Украины Петр Порошенко, он разделяет недовольство общества темпами расследования событий на Майдане в 2014 году и скоростью судебных процессов.
    Погибшая семья кума Януковича
    Полиция взяла всех подозреваемых по делу убийства семьи кума Януковича
    17:49 15.02.2018
    1011Криминальные войны в Украине
    По информации полиции, двое непосредственных исполнителей убийства обнаружены в Донецкой области, еще один подозреваемый - в Киеве, изъят арсенал нелегального оружия и боеприпасов.
    Государственный флаг Нидерландов на здании посольства Нидерландов в Москве
    В Москве в посольство Нидерландов принесли конверт с белым порошком
    10:33 15.02.2018
    83
    По информации источника в экстренных службах, секретариат посольства Нидерландов получил конверт с белым порошком, специалисты сейчас проверяют содержимое.
    Захарченко заявил о задержании убийц Гиви. Видео
    Захарченко заявил о задержании убийц "Гиви" 
    16:32 09.02.2018
    1029Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе
    Глава ДНР Александр Захарченко заявил, что они установили всех причастных к убийству Михаила Толстых ("Гиви") в феврале 2017-го года.
    Борислав Розенблат. Архивное фото
    Розенблату позволили снять спецбраслет
    16:08 09.02.2018
    450Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    Суд продлил до 9 апреля обязательства нардепа Борислава Розенблата: приходить по вызову детектива, прокурора или суда; сообщать о своем местонахождении; сдать загранпаспорта; воздерживаться от общения с людьми, причастными к делу.
    Юрий Бойко
    Вышка и вышки. Журналисты еще будут извиняться перед Бойко
    11:54 09.02.2018
    1086
    Эксперт энергетического рынка Валентин Землянский отреагировал на заявление нардепа Татьяны Черновол о непричастности Юрия Бойко к коррупционной схеме по буровым установкам.
    Иностранец убил жителя Закарпатья и пытался скрыться
    На Закарпатье иностранец убил мужчину и пытался спрятать тело
    12:01 07.02.2018
    269Криминальные войны в Украине
    По информации СМИ, между потерпевшим и его 47-летним товарищем-иностранцем, который находился в Закарпатье на сезонных заработках, возник конфликт,результатом которого стало убийство.
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    Трамп пожаловался на жизнь в Twitter
    06:15 04.02.2018
    166Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
    По словам американского президента Дональда Трампа, отличные показатели по количеству рабочих мест, растущие зарплаты после многих лет - и никто даже не говорит об этом, "только Россия, Россия, Россия".
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    В Одессе нашли обезглавленное тело девушки
    В Одессе неизвестный обезглавил девушку
    10:31 28.02.2018
    2714
    По информации СМИ, обезглавленное тело девушки было обнаружено в квартире на Средней в Одессе, чуть позже на углу 2-го Разумовского переулка полиция нашла голову несчастной.
    Майдан накануне юбилея революции
    Тренд дня: "жертвы Майдана и шайка, получившая выгоду на крови"
    13:15 21.02.2018
    2524
    Блоггеры и полититологи прокомментировали отсутствие за четыре года конкретных результатов по расследованию расстрелов на Майдане 18-20 февраля 2014 года.
    Следственный комитет РФ
    Правоохранители РФ прокомментировали найденные в мешке в Хабаровске кисти рук
    16:10 08.03.2018
    1185
    По информации Следственного комитета РФ, найденные биологические объекты (кисти рук) не имеют криминального происхождения, но были утилизированы не предусмотренным законом способом.
    Видео. Якубин о Саакашвили в контексте истории с грузинскими снайперами
    Саакашвили не дали заговорить о "грузинских снайперах" - политолог 
    00:42 26.02.2018
    1120
    Годовщина Майдана каждый раз возвращает нас к слепому пятну: что же действительно там происходило? Не выяснено, кто стрелял, но появляется все больше подробностей, которые противоречат "официальной" версии, заявил политолог Алексей Якубин.
    Юрий Бойко
    Вышка и вышки. Журналисты еще будут извиняться перед Бойко
    11:54 09.02.2018
    1086
    Эксперт энергетического рынка Валентин Землянский отреагировал на заявление нардепа Татьяны Черновол о непричастности Юрия Бойко к коррупционной схеме по буровым установкам.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Порошенко сделал важное заявление о процессе по Евромайдану
    12:32 18.02.2018
    1060
    Как заявил президент Украины Петр Порошенко, он разделяет недовольство общества темпами расследования событий на Майдане в 2014 году и скоростью судебных процессов.
    Захарченко заявил о задержании убийц Гиви. Видео
    Захарченко заявил о задержании убийц "Гиви" 
    16:32 09.02.2018
    1029
    Глава ДНР Александр Захарченко заявил, что они установили всех причастных к убийству Михаила Толстых ("Гиви") в феврале 2017-го года.
    Погибшая семья кума Януковича
    Полиция взяла всех подозреваемых по делу убийства семьи кума Януковича
    17:49 15.02.2018
    1011
    По информации полиции, двое непосредственных исполнителей убийства обнаружены в Донецкой области, еще один подозреваемый - в Киеве, изъят арсенал нелегального оружия и боеприпасов.
    В центре Киева устроили тихую акцию в честь погибших майдановцев
    Следствие по всем делам Майдана в тупике
    12:00 21.02.2018
    967
    Президент недоволен темпами расследования преступлений, а правоохранители и адвокаты прямо заявляют, что объективному процессу постоянно мешают. При такой ситуации "дело Майдана" может затянуться на десятилетия.
    Бывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото
    В ГПУ отреагировали на пресс-конференцию Януковича
    11:25 28.02.2018
    915
    По словам прокурора ГПУ Руслана Кравченко, анонсированная пресс-конференция в очередной раз подтверждает, что обвиняемый осведомлен о ходе судебного процесса в отношении него, а это значит, что заочный процесс законный и не нарушает прав человека.
    Полеты бригады тактической авиации командования Центр ВВС Украины
    В ВВС Украины сообщили об исчезновении секретного документа
    17:20 03.03.2018
    811
    Как сообщают СМИ, потерянный документ - это совместный приказ Министерства обороны и Генерального штаба от 10 марта 2017 года об утверждении инструкции для проведения мобилизации.
    Павел Дикань
    Адвокат Павел Дикань: расследованию дел Майдана мешают
    17:33 19.02.2018
    770
    Расследованию мешают и руководство ГПУ, и законодатели, которые своими инициативами делают только хуже. При этом некоторые подозреваемые продолжают работать в силовых органах и на суды приезжают прямо со службы, рассказывает адвокат Павел Дикань.
    Елена Дьяченко
    Вместо расследования убийств на Майдане будет мемориал - Дьяченко
    17:21 21.02.2018
    518
    Как отметила политэксперт Елена Дьяченко, невозможно представить ни в одной цивилизованной стране, чтобы в годовщину трагедии кто-либо давал властям советы усилить реформы.
    Полиция Хмельницка задержала мужчину, который убил мать и пытался бежать
    Убийство женщины в Хмельницкой области. Труп пролежал в квартире 4 месяца
    12:21 02.03.2018
    517
    По информации полиции, 58-летняя женщина жила в райцентре Красилов, но очень часто выезжала на заработки за границу. Именно поэтому никого не удивило ее внезапное исчезновение в октябре прошлого года.
    Борислав Розенблат. Архивное фото
    Розенблату позволили снять спецбраслет
    16:08 09.02.2018
    450
    Суд продлил до 9 апреля обязательства нардепа Борислава Розенблата: приходить по вызову детектива, прокурора или суда; сообщать о своем местонахождении; сдать загранпаспорта; воздерживаться от общения с людьми, причастными к делу.
    Полиция в Азербайджане
    Зверское убийство родственников экс-главы AFFA: детали
    13:45 28.02.2018
    284
    В расследовании убийства сестры президента Ассоциации футбольных федераций Азербайджана появились новые детали. По данным следствия, преступники целиком обмотали жертву широким скотчем, и женщина скончалась от удушья.
    Юрий Лисничий
    Приговор Януковичу вынесут до конца года - Лесничий
    10:46 21.02.2018
    138
    Учитывая тот факт, что Порошенко не был ни организатором Майдана, ни власти в то время, его свидетельства по делу Януковича будут носить общеполитический характер, отметил эксперт.
    Государственный флаг Нидерландов на здании посольства Нидерландов в Москве
    В Москве в посольство Нидерландов принесли конверт с белым порошком
    10:33 15.02.2018
    83
    По информации источника в экстренных службах, секретариат посольства Нидерландов получил конверт с белым порошком, специалисты сейчас проверяют содержимое.
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