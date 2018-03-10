В расследовании убийства сестры президента Ассоциации футбольных федераций Азербайджана появились новые детали. По данным следствия, преступники целиком обмотали жертву широким скотчем, и женщина скончалась от удушья.
По словам прокурора ГПУ Руслана Кравченко, анонсированная пресс-конференция в очередной раз подтверждает, что обвиняемый осведомлен о ходе судебного процесса в отношении него, а это значит, что заочный процесс законный и не нарушает прав человека.
Годовщина Майдана каждый раз возвращает нас к слепому пятну: что же действительно там происходило? Не выяснено, кто стрелял, но появляется все больше подробностей, которые противоречат "официальной" версии, заявил политолог Алексей Якубин.
Президент недоволен темпами расследования преступлений, а правоохранители и адвокаты прямо заявляют, что объективному процессу постоянно мешают. При такой ситуации "дело Майдана" может затянуться на десятилетия.
Расследованию мешают и руководство ГПУ, и законодатели, которые своими инициативами делают только хуже. При этом некоторые подозреваемые продолжают работать в силовых органах и на суды приезжают прямо со службы, рассказывает адвокат Павел Дикань.
Суд продлил до 9 апреля обязательства нардепа Борислава Розенблата: приходить по вызову детектива, прокурора или суда; сообщать о своем местонахождении; сдать загранпаспорта; воздерживаться от общения с людьми, причастными к делу.
По словам американского президента Дональда Трампа, отличные показатели по количеству рабочих мест, растущие зарплаты после многих лет - и никто даже не говорит об этом, "только Россия, Россия, Россия".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Годовщина Майдана каждый раз возвращает нас к слепому пятну: что же действительно там происходило? Не выяснено, кто стрелял, но появляется все больше подробностей, которые противоречат "официальной" версии, заявил политолог Алексей Якубин.
Президент недоволен темпами расследования преступлений, а правоохранители и адвокаты прямо заявляют, что объективному процессу постоянно мешают. При такой ситуации "дело Майдана" может затянуться на десятилетия.
По словам прокурора ГПУ Руслана Кравченко, анонсированная пресс-конференция в очередной раз подтверждает, что обвиняемый осведомлен о ходе судебного процесса в отношении него, а это значит, что заочный процесс законный и не нарушает прав человека.
Расследованию мешают и руководство ГПУ, и законодатели, которые своими инициативами делают только хуже. При этом некоторые подозреваемые продолжают работать в силовых органах и на суды приезжают прямо со службы, рассказывает адвокат Павел Дикань.
Суд продлил до 9 апреля обязательства нардепа Борислава Розенблата: приходить по вызову детектива, прокурора или суда; сообщать о своем местонахождении; сдать загранпаспорта; воздерживаться от общения с людьми, причастными к делу.
В расследовании убийства сестры президента Ассоциации футбольных федераций Азербайджана появились новые детали. По данным следствия, преступники целиком обмотали жертву широким скотчем, и женщина скончалась от удушья.
Годовщина Майдана каждый раз возвращает нас к слепому пятну: что же действительно там происходило? Не выяснено, кто стрелял, но появляется все больше подробностей, которые противоречат "официальной" версии, заявил политолог Алексей Якубин.
Политтехнолог и бывший советник Виктора Януковича Пол Манафорт в свое время научил беглого президента "правильно" улыбаться и разговаривать, сообщается в расследовании аналитика The Atlantic Франко Фоера.
На месте работала следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты и оперативные работники, найдены стреляные гильзы. Правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения, опрашивают свидетелей и очевидцев.
Годовщина Майдана каждый раз возвращает нас к слепому пятну: что же действительно там происходило? Не выяснено, кто стрелял, но появляется все больше подробностей, которые противоречат "официальной" версии, заявил политолог Алексей Якубин.
Политтехнолог и бывший советник Виктора Януковича Пол Манафорт в свое время научил беглого президента "правильно" улыбаться и разговаривать, сообщается в расследовании аналитика The Atlantic Франко Фоера.
Генпрокуратура Украины обнародовала аудиозапись личной беседы якобы бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили и бизнесмена Курченко, в которой они договариваются о сотрудничестве.
По словам директора Украинской политконсалтинговой группы Дмитрия Разумкова, ни Генеральная прокуратура, ни МВД, ни СБУ не могут декларировать каких-то ключевых движений в сторону разрешения уголовного дела по тому, что происходило на Майдане.
По словам политического аналитика Дмитрия Корнейчука, крайне важным сигналом было то, что Интерпол снял Януковича, его сына и ряд их соратников с розыска. Это говорит о том, что "Запад уже, мягко говоря, устал от всей этой клоунады, которую устраивает украинская власть".
По словам политического эксперта Андрея Золотарева, дело Мартыненко - это конвульсии той конфигурации власти, которая была сформирована под кураторством Байдена, "где Порошенко достались силовые структуры, вертикаль власти, а на хозяйство в Кабмин был отправлен Яценюк".
Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак назвал теракт основной версией гибели полковника СБУ Александра Хараберюша в Мариуполе. Об этом он сказал в воскресенье после церемонии прощания с Хараберюшем.
Следователи сейчас допрашивают жену убитого в Киеве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, ей и бывшему парламентарию Илье Пономареву будет предоставлена охрана, сообщил в четверг генпрокурор Украины Юрий Луценко.
В рамках спецоперации по пресечению деятельности организованной преступной группировки в поселке Затока Одесской области уже проведено около 60 обысков. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
Политический эксперт, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник на пресс-конференции в РИА Новости Украина прокомментировал ситуацию с расследованием убийства сотрудников полиции в Княжичах.
Тайник с большим арсеналом оружия и боеприпасов, в числе которых снаряды к переносным зенитно-ракетным комплексам (ПЗРК) и установкам "Град", обнаружен в подземном бункере на территории дачного поселка в Бориспольском районе недалеко от Киева.
Федеральные органы безопасности дорожного движения США расследуют ДТП, когда при столкновении с грузовиком погиб водитель автомобиля с автопилотом Teslа. Теперь эксперты будут проверять 25 тысяч седанов, оснащённых такой системой.
Первый заместитель Главного военного прокурора Владимир Жербицкий опроверг заявление народного депутата Сергея Лещенко, сделанное им во время заседания в Верховной Раде по поводу его дружеских отношений с бывшим министром доходов и сборов Александром Клименко.
Взрыв произошел рядом с переходом в турецком Стамбуле, три человека пострадали. Инцидент произошел в центральном районе Меджидиекой. По данным СМИ, взрывное устройство находилось в нейлоновой сумке, оставленной около перехода.
Сотрудники МЧС в данный момент прочесывают территорию взлетно-посадочной полосы в аэропорту Ростова-на-Дону в поисках фрагментов тел погибших в авиакатастрофе, сообщила представитель пресс-службы ЮРЦ МЧС РФ.
Подозрительная коробка с почтой, обнаруженная утром в ведомстве канцлера ФРГ, перенесена представителями полиции в спецавтомобиль, который находится за оцеплением возле здания ведомства, заявил РИА Новости официальный представитель федеральной полиции ФРГ.
Годовщина Майдана каждый раз возвращает нас к слепому пятну: что же действительно там происходило? Не выяснено, кто стрелял, но появляется все больше подробностей, которые противоречат "официальной" версии, заявил политолог Алексей Якубин.