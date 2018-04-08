Силовики понимают, что власть будет меняться - эксперт

Эксперт допускает, что ситуация с Бубенчиком может быть продолжением противостояния генерального прокурора Юрия Луценко и начальника управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка: "это дело показало, что генпрокурор не с праворадикалами, не с "народом", и это во многом ударило по его позициям".

Читайте также: Украина: стадия саморазрушения. Эксперты подвели итоги недели

Еще одна версия, которую привел Бортник: многие "политические" дела в Украине рассыпаются: силовики понимают, что власть будет меняться и они пытаются дистанцироваться от многих политических дел, "и даже деньги и звонки с Банковой уже не так сильно влияют".

"В любом случае, дело Бубенчика в очень неприглядном свете показало генпрокурора. Показало, что закон в Украине не работает, а работает только политическая целесообразность", – подытожил политолог.