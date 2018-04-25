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    Политика

    НАБУ взялось за расследование "схем" Пашинского

    Тема:

    Ситуация с НАБУ далека от разрешения (190)

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    По словам директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника, выход статьи под заголовком "Служили два товарища" о коррупции в сфере госзаказах военно-промышленного комплекса совпал с регистрацией уголовного производства.
    Сергей Пашинский. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 апр – РИА Новости Украина. НАБУ расследует факты возможных коррупционных схем при закупке оборонной техники, в которых фигурируют первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский и председатель Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский. Об этом на пресс-конференции заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.

    Артем Сытник отчитывается о трехлетней работе НАБУ
    Видео "5 канал"
    Артем Сытник отчитался о трехлетней работе НАБУ

    В ответ на вопрос журналистов, открыто ли уголовное производство по результатам опубликованного в СМИ расследования глава НАБУ заявил: "это производство открыто. И проводится расследование. Но мы эту ситуацию видели еще до статьи, и фактически совпал выход этой статьи и регистрация этого производства".

    Ранее сообщалось, что главный редактор журнала "Новое Время" (НВ) Виталий Сыч заявил, что в адрес редакции издания и его лично начали поступать угрозы. По словам главреда, все началось после публикации статьи под заголовком "Служили два товарища" о коррупции в сфере госзаказах военно-промышленного комплекса с участием нардепа от "Народного фронта" Сергея Пашинского и заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского (Свинарчука).

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