НАБУ взялось за расследование "схем" Пашинского

КИЕВ, 25 апр – РИА Новости Украина. НАБУ расследует факты возможных коррупционных схем при закупке оборонной техники, в которых фигурируют первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский и председатель Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский. Об этом на пресс-конференции заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.

В ответ на вопрос журналистов, открыто ли уголовное производство по результатам опубликованного в СМИ расследования глава НАБУ заявил: "это производство открыто. И проводится расследование. Но мы эту ситуацию видели еще до статьи, и фактически совпал выход этой статьи и регистрация этого производства".

Ранее сообщалось, что главный редактор журнала "Новое Время" (НВ) Виталий Сыч заявил, что в адрес редакции издания и его лично начали поступать угрозы. По словам главреда, все началось после публикации статьи под заголовком "Служили два товарища" о коррупции в сфере госзаказах военно-промышленного комплекса с участием нардепа от "Народного фронта" Сергея Пашинского и заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского (Свинарчука).