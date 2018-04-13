Пашинский: темные дела серого кардинала национальной "оборонки"

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Скандальная статья

Глава парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский, которого называют "серым кардиналом" в украинской политике, оказался в центре нового громкого скандала.

12 апреля главред журнала "Новое Время" (НВ) Виталий Сыч заявил об угрозах людей Пашинского после выхода статьи о коррупции в сфере военно-промышленного комплекса (ВПК).

По словам Сыча, в статье под названием "Служили два товарища" речь идет о бизнес-схемах и коррупции в сфере военно-промышленного комплекса с участием нардепа от "Народного фронта" Сергея Пашинского и замсекретаря СНБО Олега Гладковского (Свинарчука).

"…по мнению множественных источников, они (Гладковский и Пашинский — Прим.Ред.) являются главными бенефециарами схем как при госзаказах военно-промышленного комплекса (ВПК), так и продаже за границу продукции ВПК и покупке за границей военной техники", — пишет Сыч.

Сам Пашинский также опубликовал на сайте Цензор.нет большой материал с требованием опровержения нашей статьи и угрозой судебного разбирательства, говорит главред журнала.

При этом главред отметил, что 12 апреля в офис редакции пришли адвокаты Пашинского с предложением об урегулировании.

"Мирным вариантом урегулирования оказалась публикация в журнале полного текста многостраничной вышеупомянутой статьи Пашинского. Также мне передали черно-белую фотографию Пашинского, которую по моей просьбе мне передадут в цветном виде и которую я должен поставить на всю обложку как часть извинения", — отметил Сыч.

"Это самый экзотический способ мирного урегулирования, который мне предлагали за 21 год моей журналистской работы. Мне никто не угрожал со времен Януковича. Та и даже тогда так тупо никто не угрожал", — заявил Сыч.

В своей статье на "Цензор.нет" Пашинский заявил, что публикация НВ — это провокация врагов Украины. Кроме того, нардеп обвинил журнал в "выполнении заказа российской пропаганды" и пообещал подать на издание в суд.

Темные дела

В материале "Служили два товарища", журналисты отмечают, что сегодня почти 20% бюджета Минобороны, объем которого на 2018 год составляет 83,3 млрд грн, идет на секретные закупки, которые являются сферой, где процветают подозрительные финансовые операции. И к ним причастны высокопоставленные представители президентской команды и парламентской коалиции.

Чаще всего в контексте подобных сделок эксперты и парламентарии, которые знакомы с ситуацией в оборонной сфере, называют двух людей. Первый — это Олег Гладковский, заместитель секретаря Совбеза (СНБО), давний деловой партнер главы государства, контролирующий автомобильную корпорацию Богдан. Второй — Сергей Пашинский, представитель фракции Народного фронта (НФ) и глава парламентского комитета по вопросам обороны.

Как говорится в материале журналистов, один из странных и скандальных контрактов, заключенных Минобороны в 2016–2017 годах, касался поставок Житомирским бронетанковым заводом (ЖБЗ) боевых машин пехоты (БМП). Как писали СМИ, предприятие закупало списанные с вооружения БМП-1 1980-х годов выпуска у компании Wtorplast из Польши. Польская компания в свою очередь изначально покупала их у чешской компании Excalibur Army по €20-25 тыс. за единицу — по цене металлолома.

"В итоге БМП стоимостью €20 тыс. обходилась украинскому оборонному бюджету в $205 тыс. Только в прошлом году в рамках контракта с ЖБЗ Минобороны закупило 200 боевых машин, потратив на них $41 млн", — констатируют журналисты.

Кроме того, в мае 2017 года скандал разгорелся вокруг закупок средств связи для армии. Практически весь прошлый год чиновники тестировали станции израильского производства, одного из лидеров рынка. Но как только речь зашла о подписании контракта — отдали предпочтение малоизвестной турецкой фирме. А пролоббировали ее интересы якобы отец и сын Пашинские.

"По подсчетам журналистов, благодаря хитроумной схеме, треть, а это 100 миллионов, может осесть в карманах украинских чиновников. Ну, а вот качество станций, — утверждают аналитики, — как у раций в супермаркете", — писали "Подробности".

"Серый кардинал" Пашинский

Следует отметить, что Сергей Пашинский – один из самых загадочных и влиятельных игроков в украинской политике. В СМИ в разное время его называли "серым кардиналом" Юлии Тимошенко, а также одним из самых приближенных лиц к секретарю СНБО Александру Турчинову, с руки которого Пашинский был назначен главой набсовета "Укроборонпрома" в 2014 году.

За время пребывания Пашинского в политике его имя фигурировало ни в одном криминальном и коррупционном деле, однако его прямая причастность ни к одному из них доказана не была.

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В августе 2017 года стало известно, что ГПУ закрыла дело против Пашинского за стрельбу под Киевом, когда в ходе конфликта нардеп выстрелил из наградного пистолета в ногу жителю одного из сел Васильковского района Вячеславу Химикусу. В действиях Пашинского не увидели состав преступления.

На посту главы набсовета "Укроборонпрома" Пашинского не раз обвиняли в махинациях на закупках для армии, а концерн — в массовых коррупционных схемах.

Несмотря на то, что Пашинский уже не возглавляет набсовет, неформально он продолжает сохранять контроль над концерном, отмечают журналисты.

"Фактически, "Укроборонпром", только в 2016 году официально заработавший более 1 млрд. долларов, является "дойной коровой" Пашинского и "Народного фронта". Это не устраивает ни президента, ни премьера, ни американцев…", — писал Сергей Чигирь.

Активисты и журналисты не раз возмущались тем, что финансовые отчеты "Укроборонпрома" максимально скрыты от общественности, поэтому непонятно куда и на что идут оборонительные миллиарды.

При том, что в течение последних трех лет в рамках государственного оборонного заказа "Укроборонпром" получил финансирование на сумму 11,7 млрд грн.

Нелестно отзывались о закупках в украинской "оборонке" и в западной прессе.

"Отчет Национального антикоррупционного бюро Украины, составленный в 2017 году, указывает, что в "Укроборонпроме" осуществлялись манипуляции с контрактом на 39 млн долларов на поставку запчастей для Антонова AN-32 министерству обороны Ирака. В документе речь идет о расследовании НАБУ деятельности двух высокопоставленных "Укрспецэкспорта", подразделения концерна, занимающегося экспортом оружия, а также гражданина Индии, проживающий в Киеве", — говорилось в статье в журнале Foreign Policy.

По данным автора, индийский гражданин передал около 6 млн долларов на банковский счет компании Paramount General Trading из ОАЭ, которая должна была предоставить запчасти, однако, по данным НАБУ, компания ничего не поставляла, а запчасти были предоставлены из старых запасов "Укроборонпрома".

По материалам из открытых источников интернет