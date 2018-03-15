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    Савченко перепутала Парубия и Пашинского, обвиняя в перступлениях

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    Из героев в злодеи: Савченко обвиняют в перевороте (27)

    (обновлено: )45420
    Надежда Савченко принесла извинения спикеру Верховной Рады, так как перепутала его с главой парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Сергеем Пашинским.
    Надежда Савченко прибыла на допрос в СБУ
    УНИАН

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Народный депутат Украины Надежда Савченко призналась, что перепутала спикера Верховной Рады Андрея Парубия и главу парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Сергея Пашинского.

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    Напомним, утром 15 марта на брифинге перед допросом в СБУ Савченко обвинила Парубия и генерального прокурора Юрия Луценко в сокрытии преступлений времен Евромайдана в 2014 году. По словам Савченко, она видела, как Парубий заводил снайперов в гостиницу "Украина" и дала об этом показания в Генпрокуратуре, однако дело так и не было завершено.

    Оказалось, что Савченко ошиблась. Вернувшись после допроса в Верховную Раду Украины она извинилась перед Парубием. Депутат и спикер провели непродолжительную беседу в кулуарах и сессионном зале парламента, их разговор был показан в прямом эфире.

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