Савченко: кто не думал взорвать Банковую или Верховную Раду?

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Внефракционный народный депутат Украины Надежда Савченко прокомментировала арест переговорщика Владимира Рубана и заявила, что большинство украинцев готовы помочь ему.

"Украинцы, задайтесь вопросом, кто хоть раз не думал уничтожить эту власть, снести эту власть, как призывал Майдан? Кто не думал взорвать Банковую или Верховную Раду? Мы что, живем в 37-м году, в сталинских временах, когда это является преступлением? Об этом нельзя говорить на улице? У нас об этом не говорит только ленивый. У нас об этом говорят все. В соцсетях гуляет запись, что 98% украинцев помогли бы Рубану "разгружать мебель", — заявила Савченко на брифинге, который она дала перед началом допроса в Службе безопасности Украины.

Она считает, что причиной ареста Рубана стала война спецслужб: "Я уважаю Владимира Рубана за всю его работу на фронте по освобождению пленных. Очень грустно, что у нас идет война спецслужб… Есть специальные военные операции, в которых нужно оружие, чтобы было видно, что оружие из России. Иногда нужны операции, в которых нужно использовать оружие врага. Есть структуры, которые это делают, а есть спецслужбы, которые в этом им мешают", — говорит Савченко.

На брифинге Савченко также обвинила спикера Верховной Рады Андрея Парубия и генерального прокурора Юрия Луценко в сокрытии преступлений времен Евромайдана в 2014 году. По словам Савченко, она видела, как Парубий заводил снайперов в гостиницу "Украина" и дала об этом показания в Генпрокуратуре.