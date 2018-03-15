Тренд дня: "будет прикольно, если Савченко посадят"

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Эпопея вокруг народной избранницы Надежды Савченко, которая в СМИ уже превратилась из героини в предательницу, не сбавляет обороты. Нардеп вернулась из Мюнхена в Киев и в четверг провела брифинг у здания Службы безопасности Украины перед допросом по "делу Рубана".

В частности, на брифинге Савченко обвинила спикера Верховной Рады Андрея Парубия и генерального прокурора Украины Юрия Луценко в сокрытии преступлений времен Евромайдана.

"Луценко призывал с трибуны идти в наступление. Он обещал, что будет оружие. Я видела как приехал синий микроавтобус и оттуда вышли люди с оружием. Эти люди сейчас находятся в парламенте. Я видела, как Парубий заводил снайперов в гостиницу Украина. Луценко стал генпрокурором для того, чтобы скрыть свои преступления", — заявила Савченко.

Она заявила, что лично дала показания по делу о расстрелах на Майдане: "Горбатюку не дают работать. Я лично давала ему свидетельства. Луценко надо было стать Генпрокурором, чтобы не отвечать за свои преступления на Майдане. Все видели, как Парубий заводил вооруженных людей в здание гостиницы "Украина".

УНИАН Надежда Савченко прибыла на допрос в СБУ

Также в ходе общения с прессой Савченко сделала еще ряд громких заявлений, на которые уже успели отреагировать блоггеры и политологи. После брифинга Савченко генеральный прокурор Юрий Луценко с трибуны Рады заявил, что нардеп планировала теракт в здании парламента.

"Следствие располагает доказательствами, что Надежда Савченко, народный депутат Украины, лично планировала, вербовала, раздавала указания о том, как провести террористический акт в этом зале, уничтожив боевыми гранатами две ложи, минометами обрушить купол парламента и автоматами добивать тех, кто выжил", — заявил Луценко.

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Журналист Юрий Кузьменко отметил, что с заявлениями Луценко "охота на Савченко вошла в активную фазу".

"Ну, вот — началось: Генпрокурор Украины с трибуны Верховной Рады заявил о намерении Надежды Савченко взорвать под куполом ВР двух боевых гранат с целью обрушения оного купола. И добить автоматами выживших.Охота вошла в активную фазу. Сама Надя сработала на опережение, заявив перед допросом в СБУ о том, что Луценко назначили Генпрокурором, чтобы не расследовать прступления Майдана", — прокомментировал журналист.

Евгений Кузьменко/Facebook, 15 марта 2018

Сопредседатель Центра энергетических стратегий Дмитрий Марунич задался вопросом, сможет ли спикер парламента Андрей Парубий оправдаться после заявлений Савченко.

"Сможет ли спикер оправдаться? Поймут ли его? А если в присутствии наших иностранных партнеров?" — прокомментировал обвинения Савченко Марунич.

Дмитрий Марунич/Facebook, 15 марта 2018

Экс-советник главы МВД Станислав Речинский считает, что власти своими действиями сами сделали трибуну для Савченко. По его мнению, все обвинения против Савченко, которые могут убедить общественность, — это только доводы в суде.

"Засада какая. Савченко таки вернулась. Грабли имени Саакашвили. И ведь не поймут никак, что видео-аудио уже не работают. На кухнях такое говорят о нынешней власти, что на основании видео-аудио сажать можно любого. Во-вторых век уже 21. Любой студент, а не только товарищ Фролов вам и аудиобраз слепит и такую нарезку видео сделает, что СБУ со своими презентациями отдыхает. Единственное что может убедить — доводы в суде", — отметил Речинский.

Он напомнил, что до суда ведь как правило не доходит, а в результате "имидж президента" уже ниже плинтуса.

"Дело Краснова с тонной тротила для киевской управы СБУ, покушение на Париж, предотвращенное Грицаком, куча типа предотвращенных покушений на высших руководителей… Уже не работает. Если Рубан виноват — брали бы тихо, работали дальше. Нет, блин, нужно устроить тупую прессуху просто для того, чтобы отвлечь внимания от того факта, что Порошенко не пошел 9 марта к памятнику Тарасу Шевченко цветы возлагать. Как Янукович в 2013. Со страху. Все пытаются работать на "имидж Президента", а в результате вбивают его ниже плинтуса. Потому что не должны спецслужбы работать в качестве предвыборного пиар-агентства. Но это до сих пор не понятно. Ну и сделали теперь для Савченко трибуну, молодцы", - резюмировал Речинский.

Станислав Речинский/Facebook, 15 марта 2018

Блоггер Макс Бужанский сыронизировал по поводу подозрения Савченко в соучастии и организации подготовки к госперевороту в Украине в деле главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана.

"Надежда Савченко охотно рассказывает о государственном перевороте. Оружие, участники. Правда это какой то не тот переворот, этот тот, а тот не тот", — прокомментировал Бужанский на своей странице в Facebook.

Макс Бужанский/Facebook, 15 марта 2018

Кандидат исторических наук, публицист, блоггер Андрей Плахонин считает, что Савченко многое видела на Майдане, однако говорит о том, где не была.

"Из-за спин "Беркута" Савченко действительно многое видела на Майдане, но дает показания почему-то исключительно о том, где не была", — подчеркнул Плахонин.

Андрей Плохонин/Facebook, 15 марта 2018

Журналист Вячеслав Чечило по поводу брифинга также акцентировал на президенте и его окружении.

"В стране нет лучшего пиарщика, чем Порошенко. Его окружение — мегапрофессионалы. Они способны вытащить из политического небытия любое ничтожество. Хоть Саакашвили, хоть Савченко", — считает блоггер.

Вячеслав Чечило/Facebook, 15 марта 2018

При этом журналистка Светлана Кюкова спрогнозировала возможное развитие дальнейших событий вокруг Савченко.

"Будет прикольно, если Савченко посадят. Потом отменяют на десяток пленных в "ДНР". И на следующих выборах она пойдёт баллотироваться в Раду как представитель Востока", — уточнила журналистка.