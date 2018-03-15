Савченко обвинила Парубия и Луценко в сокрытии преступлений времен Майдана

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КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Внефракционный депутат Надежда Савченко обвинила спикера Верховной Рады Андрея Парубия и генерального прокурора Украины Юрия Луценко в сокрытии преступлений времен Евромайдана, об этом Савченко заявила на брифинге утром в четверг.

Ранее Савченко вызвали на допрос в СБУ по делу о задержании руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Однако Савченко не явилась, поскольку находится за границей.

"Луценко призывал с трибуны идти в наступление. Он обещал, что будет оружие. Я видела как приехал синий микроавтобус и оттуда вышли люди с оружием. Эти люди сейчас находятся в парламенте. Я видела, как Парубий заводил снайперов в гостиницу Украина. Луценко стал генпрокурором для того, чтобы скрыть свои преступления", — заявила Савченко.

Она заявила, что лично дала показания по делу о расстрелах на Майдане: "Горбатюку не дают работать. Я лично давала ему свидетельства. Луценко надо было стать Генпрокурором, чтобы не отвечать за свои преступления на Майдане. Все видели, как Парубий заводил вооруженных людей в здание гостиницы "Украина".

Напомним, вечером 14 марта Савченко прибыла в аэропорт "Борисполь" рейсом Мюнхен — Киев. В аэропорту ее встречала младшая сестра Вера.