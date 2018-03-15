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    Савченко исключили из комитета по обороне

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    Из героев в злодеи: Савченко обвиняют в перевороте (24)

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    По словам депутата комитета по обороне Андрея Тетерука, Савченко рядом своих действий и заявлений не только не поддерживала высокий статус народного депутата, но и пыталась легализировать террористические группировки ЛНР и ДНР.
    Пресс-конференция Надежды Савченко под зданием СБУ
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Парламент в четверг исключил внефракционного депутата Надежду Савченко из комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны после обвинений в подготовке теракта, такое решение поддержал 261 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов.

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    Генпрокурор Юрий Луценко на заседании Рады в четверг заявил, что у следствия есть "неопровержимые доказательства" того, что Савченко лично планировала террористический акт в здании Рады. 

    "Савченко рядом своих действий и заявлений не только не поддерживала высокий статус народного депутата, но и всячески пыталась легализировать террористические группировки ЛНР и ДНР личными контактам и заявлениями", — заявил депутат профильного комитета от фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук, представляя постановление.

    Многие депутаты ранее критиковали Савченко за встречу с ополченцами в декабре 2017 года в Минске. Она также заявляла, что на встрече в Минске увидела не врагов, а людей, с которыми нужно вести переговоры. После этого она была исключена из фракции "Батькивщина" в парламенте, но не лишена мандата. Позже Рада исключила ее также из украинской делегации ПАСЕ.

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