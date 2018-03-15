Громкие заявления Савченко на пороге СБУ

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко прибыла на допрос в офис управления Службы безопасности Украины по Киеву и Киевской области. Савченко пришла на допрос в сопровождении сестры и своего пресс-секретаря.

"Я говорила, когда вышла из тюрьмы, когда вы все дарили мне цветы и встречали такой же большой компанией, что не надо дарить мне цветы, вы завтра будете бросать в меня камни", — сказала Савченко журналистам в четверг перед заходом в СБУ.

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Савченко ранее покинула Украину. При этом СБУ вызвала ее на допрос по делу руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, который подозревается в планировании террористических атак в Киеве. Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что внесет в Верховную Раду представление на привлечение к ответственности Савченко, если она в четверг не явится на допрос.

Ранее сообщалось, что правоохранители могут обвинить Савченко в подготовке военного переворота в Украине. По данным СМИ, Рубан "является далеко не главным фигурантом этого дела", и "основный удар будет наноситься по совсем иному человеку" — по Савченко.

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Рубан был задержан СБУ в минувший четверг при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Как утверждают в ведомстве, в машине у него было большое количество оружия. Спецслужбы подозревают Рубана в подготовке теракта в Киеве и незаконном хранении оружия, суд арестовал его на два месяца. Ранее сообщалось, что Рубан вместе с Савченко посещал Донбасс.