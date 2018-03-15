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    Фотоленты

    Громкие заявления Савченко на пороге СБУ

    Тема:

    Из героев в злодеи: Савченко обвиняют в перевороте (24)

    (обновлено: )115202
    Пресс-конференция Надежды Савченко под зданием СБУ
    Пресс-конференция Надежды Савченко под зданием СБУ
    Пресс-конференция Надежды Савченко под зданием СБУ
    Надежда Савченко прибыла на допрос в СБУ
    Пресс-конференция Надежды Савченко под зданием СБУ
    Пресс-конференция Надежды Савченко под зданием СБУ
    Пресс-конференция Надежды Савченко под зданием СБУ
    Пресс-конференция Надежды Савченко под зданием СБУ
    Пресс-конференция Надежды Савченко под зданием СБУ
    Пресс-конференция Надежды Савченко под зданием СБУ
    Пресс-конференция Надежды Савченко под зданием СБУ
    Пресс-конференция Надежды Савченко под зданием СБУ
    Пресс-конференция Надежды Савченко под зданием СБУ
    Пресс-конференция Надежды Савченко под зданием СБУ
    Пресс-конференция Надежды Савченко под зданием СБУ
    Пресс-конференция Надежды Савченко под зданием СБУ
    Надежда Савченко прибыла на допрос в СБУ
    Надежда Савченко прибыла на допрос в СБУ
    Надежда Савченко прибыла на допрос в СБУ
    Пресс-конференция Надежды Савченко под зданием СБУ
    Надежда Савченко прибыла на допрос в СБУ
    Пресс-конференция Надежды Савченко под зданием СБУ
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пресс-конференция Надежды Савченко под зданием СБУ
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пресс-конференция Надежды Савченко под зданием СБУ
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Надежда Савченко прибыла на допрос в СБУ
    Надежда Савченко прибыла на допрос в СБУ
    УНИАН
    Пресс-конференция Надежды Савченко под зданием СБУ
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пресс-конференция Надежды Савченко под зданием СБУ
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пресс-конференция Надежды Савченко под зданием СБУ
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пресс-конференция Надежды Савченко под зданием СБУ
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пресс-конференция Надежды Савченко под зданием СБУ
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пресс-конференция Надежды Савченко под зданием СБУ
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пресс-конференция Надежды Савченко под зданием СБУ
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пресс-конференция Надежды Савченко под зданием СБУ
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пресс-конференция Надежды Савченко под зданием СБУ
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пресс-конференция Надежды Савченко под зданием СБУ
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пресс-конференция Надежды Савченко под зданием СБУ
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пресс-конференция Надежды Савченко под зданием СБУ
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Надежда Савченко прибыла на допрос в СБУ
    Надежда Савченко прибыла на допрос в СБУ
    УНИАН
    Надежда Савченко прибыла на допрос в СБУ
    Надежда Савченко прибыла на допрос в СБУ
    УНИАН
    Надежда Савченко прибыла на допрос в СБУ
    Надежда Савченко прибыла на допрос в СБУ
    УНИАН
    Пресс-конференция Надежды Савченко под зданием СБУ
    Пресс-конференция Надежды Савченко под зданием СБУ
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Надежда Савченко прибыла на допрос в СБУ
    Надежда Савченко прибыла на допрос в СБУ
    УНИАН

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    Все фотоленты

    Депутат Верховной Рады Надежда Савченко прибыла на допрос в офис управления Службы безопасности Украины по Киеву и Киевской области. Савченко пришла на допрос в сопровождении сестры и своего пресс-секретаря.

    "Я говорила, когда вышла из тюрьмы, когда вы все дарили мне цветы и встречали такой же большой компанией, что не надо дарить мне цветы, вы завтра будете бросать в меня камни", — сказала Савченко журналистам в четверг перед заходом в СБУ.

    Читайте также: Савченко прорвало перед допросом в СБУ: Майдан — кровавый переворот

    Савченко ранее покинула Украину. При этом СБУ вызвала ее на допрос по делу руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, который подозревается в планировании террористических атак в Киеве. Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что внесет в Верховную Раду представление на привлечение к ответственности Савченко, если она в четверг не явится на допрос.

    Ранее сообщалось, что правоохранители могут обвинить Савченко в подготовке военного переворота в Украине. По данным СМИ, Рубан "является далеко не главным фигурантом этого дела", и "основный удар будет наноситься по совсем иному человеку" — по Савченко.

    Смотрите также: Надежда Савченко дала брифинг перед допросом СБУ

    Рубан был задержан СБУ в минувший четверг при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Как утверждают в ведомстве, в машине у него было большое количество оружия. Спецслужбы подозревают Рубана в подготовке теракта в Киеве и незаконном хранении оружия, суд арестовал его на два месяца. Ранее сообщалось, что Рубан вместе с Савченко посещал Донбасс.

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