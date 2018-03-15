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    Генпрокурор просит Раду дать разрешение на арест Савченко

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    Из героев в злодеи: Савченко обвиняют в перевороте (24)

    (обновлено: )26522
    По информации пресс-секретаря генпрокуратуры Ларисы Сарган, генпрокурор внес в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности внефракционного депутата Надежды Савченко.
    Пресс-конференция Надежды Савченко под зданием СБУ
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости. Генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности внефракционного депутата Надежды Савченко, ее задержание и арест, сообщила его пресс-секретарь Лариса Сарган.

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    Депутатская неприкосновенность закреплена в Конституции. По закону депутат не может быть привлечен к уголовной ответственности, это возможно лишь после решения Рады о лишении его неприкосновенности.

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    Напомним, утром 15 марта на брифинге перед допросом в СБУ Савченко обвинила спикера Верховной Рады Андрея Парубия и генерального прокурора Юрия Луценко в сокрытии преступлений времен Евромайдана в 2014 году. По словам Савченко, она видела, как Парубий заводил снайперов в гостиницу "Украина" и дала об этом показания в Генпрокуратуре, однако дело так и не было завершено.

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