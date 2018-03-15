Савченко спрогнозировала освобождение пленных после выборов в РФ

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила о возможном освобождении украинских пленных в течение трех месяцев после выборов президента РФ.

По ее словам, соответствующую информацию она получила в ходе визита в Страсбург (Франция).

"Я получила живую надежду на то, что на протяжении трех месяцев после президентских выборов в Российской Федерации и до начала спортивных событий в России этот вопрос будет решен. Я верю, что вернутся не только наши пленные, но и наши политзаключенные (…) Как украинский политик, я хочу обратиться к вам (Владимиру Путину — Ред.). Отпустите всех украинцев, которых вы удерживаете в тюрьмах", — сказала Савченко журналистам.

Савченко в четверг прибыла на допрос в офис управления Службы безопасности Украины по Киеву и области по делу руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, который подозревается в планировании террористических атак в Киеве. Она пришла в сопровождении сестры и своего пресс-секретаря. Перед зданием она дала брифинг.

Ранее СМИ сообщили, что правоохранители могут обвинить Савченко в подготовке военного переворота в Украине, Рубан "является далеко не главным фигурантом этого дела", и "основный удар будет наноситься по совсем иному человеку" — по Савченко.

Рубан был задержан СБУ в минувший четверг при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Как утверждают в ведомстве, в машине у него было большое количество оружия. Спецслужбы подозревают Рубана в подготовке теракта в Киеве и незаконном хранении оружия, суд арестовал его на два месяца. Ранее сообщалось, что Рубан вместе с Савченко посещал Донбасс.

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Однако украинская пограничная служба не пропустила их на неподконтрольную Киеву территорию региона. СБУ запретила Рубану пересекать линию соприкосновения в Донбассе. Савченко присутствовала на суде в Киеве, где избиралась мера пресечения задержанному. Депутат Рады изъявила желание взять Рубана на поруки, однако суд его арестовал.